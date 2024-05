A településen a táncoktatásnak több évtizedes hagyományai vannak, és ezt folytatja hatalmas lelkesedéssel Horváth Karolina a Sweet Dreams Tánc-Sport Egyesület vezetője is, aki a dél-fejér megyei tehetségeket szárnyai alá véve egyengeti őket úton. A Tavaszi Tánckavalkád elnevezésű jótékonysági, zenés-táncos gála műsor a tradíciókhoz híven most is azt a célt szolgálta, hogy a szülők válláról a nagyobb anyagi terhet levéve, minél több gyermek ismerkedhessen meg a tánc világával.

A szombat délutáni gálán a Sweet Dreams táncosai mellett vendégfellépőként színesítette a műsort a Nyugdíjasok Siófoki Egyesületének tánckara, Royal Dance Tánccsoport, Luminous Led Show Hungary. A többféle táncstílust felvonultató eseményen a közönség betekinthetett a mazsorett, show-és színpadi táncok, hastánc és a hip-hop rejtelmeibe is.

A műsor után pedig nem maradhatott el a tombola sorsolás sem, ahol jobbnál jobb nyeremények találtak gazdára! Összefoglalva minden csoport színes műsort adott és szuper délutánt varázsoltak a vendégeknek! Horváth Karolina pedig okkal lehetett büszke a tanítványaira és köszönetet mondott minden lelkes támogatónak – kiemelve közülük is Hegyi Lászlónét –, akik jelenlétükkel támogatták a helyi táncos tehetségeket.