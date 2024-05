Ha nem is viharra, de legalábbis pipacsmezőre vadászott az elmúlt napokban Holczer Tibor, ahogy azt minden természetkedvelő fotós teszi ezekben a napokban, hetekben. Tibor a dunai vasműben hengerész, s 50 éve fotóz, azt mondja, hobbi szinten, ám felvételei arról tanúskodnak, hogy azért erről lényegesen többről van szó. Ezt bizonyítják azok a pályázati elismerések is, amelyeken megmérettetett és remek eredményeket ért el. A most készült felvétel a közösségi oldalon kelt szárnyra, melyen egy nap alatt több ezren fejezték ki elismerésüket. Nem véletlenül, hiszen valóban lélegzetelállító kép készült Baracs határában. De hogyan? Erről kérdeztük az alkotót:

Borbély Anikóval, feleségével az áhított pipacs mezőn, háttérben az alakuló felhővel

Fotó: Holczer Tibor

- Kepeim készítése közben nagyon szeretem a természet ábrázolni. Felhő nélkül pedig nem is tudom elképzelni, hogy jó legyen egy természetfotó. Ha egy hely megtetszik és épp nincs felhő az égen, akkor később visszamegyek – mesélte a fotós, aki e felvételt, mint mondja, „véletlenül” készítette. - Baracsra mentünk a feleségemmel, mert drónfotót szerettem volna készíteni egy pipacsmezőről. Hát azt ugyan nem készítettem, de azért felküldtem a drónt és ekkor láttam meg azt a bizonyos felhőt! Már kezdett sötétedni, s láttuk benne a villámokat! Készítettem ugyan egy drón fotót, de elindultunk hazafelé, hiszen érkezett a vihar. De hazafelé tartva megláttam a felhőt egy másik, még szebb pozícióból és úgy döntöttem, előkapom a fotós állványt. Remegett a lábam közben, olyan kicsinek éreztem magam a sötét pusztában és annyira reméltem, hogy sikerül a felvétel!

Drónfelvétel a naplementében fürdő baracsi felhőről

Fotó: Holczer Tibor

Tibor felvétele úgynevezett „live composite” módban készült, ami azt jelenti, hogy a felvétel több, ezúttal nyolc darab fél másodperces záridővel készült fotót „ragaszt össze”. - Több villámot fogtam tehát bele egy képbe, de ennél hosszabb expozíciót nem akartam állítani, hogy a felhők textúrája megmaradjon – tette hozzá. Tibor három felvételt készített, melyek minimális utómunkát tartalmaznak. A fotós szerencséje azért, valljuk be, több, mint szerencse: a fél évszázadnyi tudáshoz ezúttal vérbeli „fotós szem” is társul. Ez a mi szerencsénk, különben nem sok ilyen természeti jelenséget láthatnánk!