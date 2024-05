Látni, hallani és érezni 1 órája

Káprázatosan pompázik a fehérvári rózsás ház! (videó)

Látni, hallani és érezni is lehet a fehérvári rózsás házat, amely legszebb arcát mutatja most a történelmi belvárosban sétálók számára. A látvány ezúttal is káprázatos!

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Már messziről hallani lehet a fehérvári rózsás házat – igen, nem elírás: „hallani” lehet! Mintha folyamatosan zúgnának a gépek, olyan hangokat hallani a közelében. A történelmi belváros méltán híres rózsás házánál ugyanis beporzó rovarok százai dolgoznak a virágba borult bokrokon. A Rózsa és Lakatos utca közti ház tulajdonosa és a felfuttatott rózsabokrok gondozója Csukly Zsolt, aki évek óta okoz örömöt pompázatos virágaival az arra járók számára. Az idei év eddigi legszebb ruháját vette fel a rózsás ház, amelyről egyik oldalon hófehér szirmokban, a másik oldalon rózsaszínben ragyognak a virágok. Fotó: S. Töttő Rita / FMH

