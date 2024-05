A Seregélyesi Baptista Általános Iskola igazgatója, Sajtos József pénteken kora reggel értesítette a FEOL-t arról, hogy nagy örömükre megérkezett az ötödik fészeklakó fióka. Már hosszú évek óta tervezték, idén pedig végre helyére került a település első „gólyakukkoló” kamerája. Az oktatási intézmény informatikai hálózatát gondozó Incze Csaba Árpád aktív segítségével, Fenyvesi László környezeti nevelő szakmai útmutatása mellett került a fel Fő utcai fészek mellé a kamera, amelynek segítségével az iskola honlapján azóta éjjel-nappal nyomon lehet követni – az immár öttagú – gólyacsalád életét. Izgalmas napok következnek.

­– Ez csodálatos hír, nagyon szeretném, ha meg is maradna mind az öt kisgólya – mondta a FEOL-nak Fenyvesi László, a Duna-Ipoly Nemzeti Park környezeti nevelője, az oktatási intézmény tanulóinak régi barátja. – Ilyenkor az jelenti a veszélyt, ha a szülő az elkövetkezendő napokban nem talál elég táplálékot, amire rossz időjárás, sok eső vagy erős szél esetén kerülhet sor, mert akkor nem neveli fel a legkisebb gólyagyereket, és kiteszi azt a fészekből. Seregélyesen az elmúlt években négynél több kisgólya nem is maradt meg a fészkekben, ezért igazi különlegesség volna, ha most mindegyikőjüknek hosszú távon örvendezhetnénk. Korábban Mezőszilason történt meg, hogy valamelyik gólyaszülő a futballpálya közepére, jól látható helyre tette ki azt a kisgólyát, amit a pár már nem tudott felnevelni. A helyiek értesítettek és helyet kerestünk az elárvult fiókának egy másik gólyafészekben. Érdekesség, hogy egy kisgólya mellé soha nem lehet még egyet tenni a siker reményében, csak kettő, vagy három mellé kerülhet idegen fióka.

Jelenleg Seregélyesen nyolc, Dinnyésen kettő, Elzamajorban egy gólyacsalád él, ez pedig összességben remek létszám a környékre vetítve, amely egyébként bővelkedik jó táplálékforrásnak számító tocsogókban. Ez pedig okot ad a bizakodásra.

– Mivel azért számítani lehet arra, hogy az egyik kisgólyát a szülők esetleg kiteszik a fészekből, ötödikes diákjainkkal megszervezzük a fészek környékének figyelését – mondta Sajtos József igazgató. – Arra kérem a nagyközség lakóit, ha esetleg meglátnak valahol egy elárvult kisgólyát, haladéktalanul értesítsenek engem, vagy Fenyvesi Lászlót!

Május végére tervezik, hogy bekameráznak egy vércsefészket is a Dinnyési-fertőn. Erre akkor lesz lehetőség, ha már biztosan látszik, hol épít fészket a vércsepár és hol lesz nagy valószínűséggel költés.

Videón a gólyafészek életének néhány perce: