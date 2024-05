- Évek óta tervezgetjük, hogy életre hívunk egy helyi boros rendezvényt, ám eddig nem mertünk nekiugrani a szervezésnek, hiszen hatalmas feladat egy ilyet létrehozni, pláne kint a hegyen. Idén azonban megérett az elhatározás: most vagy soha! Nekifutottunk és június 1-jén megtartjuk az első P’azm’and Wine-t, amivel, reményeink szerint, hagyomány teremtünk – mondta Nagy Gábor, borász, annak az öt borászatnak, kisebb pincészetnek az egyik tulajdonosa, akik megálmodták a rendezvényt. A Nagy Gábor Családi Szőlőbirtok mellett az Aprókertek Pince, az Egy bolond hármat csinál bormanufaktúra, a Boroslány Borműhely és a Köllő pincészet várja a pázmándi szőlőhegyen a bor szerelmeseit, illetve mindazokat, akik a jó borok mellé finomakat ennének és kellemes zenéket hallgatnának. Az öt borászat négy helyszínen kínálja borait és mindegyik helyen zenével – lesz ahol DJ szolgáltatja a muzsikát, míg máshol élőben játszanak -, illetve gasztronómiai fogásokkal készülnek.

A helyszínek kényelmes séta-távolságra esnek egymástól, így a program ideje alatt – 14 és 22 óra között – akár az összes pince bejárható. Ehhez igény szerint térképet is biztosítanak. – A pázmándi szőlőhegy olyan hely, ahol lassíthat, kikapcsolhat az ember, így ez a délután laza, kötetlen, kellemes időtöltés lehet bárki számára – tette hozzá Borostyán-Kovács Tamara, a Boroslány Borműhely borásza.

De mit érdemes tudni a pázmándi borokról? - Ha egy szóval akarnám összefoglalni, akkor a sokszínűség jellemző rájuk leginkább, ami igaz a fajtákra és a borstílusokra, az elkészítési módokra is, a modernebb hangvételű borok mellett megvannak a hagyományosak is. A fajtákat tekintve a fehérek közül a zenitet, a sauvignon blanc-t, a chardonnay-t és a rajnai rizlinget emelném ki. Meg kell említenem az Aprókertek Budai vörösét, ami újra feltámasztott magyar fajtákból – kadarka, csóka – készül, de különlegesség náluk a néró is – mondta Nagy Gábor, nem mellesleg a Velence-tó Körzeti Hegyközség hegybírója, aki azt is hozzátette, bőven van még mit tenni azért, hogy a pázrmándi borok szélesebb körben is ismertté váljanak, de vármegyei szinten már „feltették magukat a térképre”. Borostyán-Kovács Tamara ugyanakkor a helyi borászok együttműködését, együtt gondolkodását emelte ki, melynek fizikai megtestesülése egy közös bor, a kékfrankosból készülő Könnyű vér. Ebből idén már az ötödik évjárat érkezik. Ez is kóstolható lesz június 1-jén.

A rendezvény pontos programját és a technikai tudnivalókat megtalálják a Pázmándi Bor elnevezésű közösségi oldalon.