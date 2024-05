Aki többször költözött már élete során, gyakran érezheti idegennek új környezetét. A számomra otthont jelentő hely elvesztésének gondolata gyakran magányossá tesz, sajnos az idő gyorsasága ezt csak egyre jobban felerősíti. Mi lesz, ha többé nem lesz okunk visszalátogatni egy régi helyre? Ha már nincs többé az a hely, melyet mindig is életünk részének tekintettünk? Úgy érzem ez a fajta ragaszkodás már a személyem részévé vált, talán túlzás is kicsit, mondhatjuk. Mégis a mindennapi alkalmazkodás sem tud teljesen belerázni engem ebbe az új szerepbe még egy évtized múltán is. Nálunk arrafelé az ismeretlenek is ismerősek, egy rá illő hang, illat, egy érzés annak a vidéknek a része. Nem tökéletes, mégis a legmegnyugtatóbb hely a világon.