Amikor megszületik az elhatározás, hogy megszabadulunk pár felesleges kilótól, sokan egyből az internetet bújják a legtutibb fogyasztó módszerek után kutatva. Nyilvánvalóan a tartós fogyáshoz, melyet nem kísér jojó-effektus (amikor a gyorsan leadott kilók ugyanolyan gyorsan ismét megjelennek), elengedhetetlen a mozgás. Nagy túlsúly esetén mielőtt kemény edzésbe kezdenénk, forduljunk orvoshoz, személyi edzőhöz, aki biztonságos útmutatással tud szolgálni arra vonatkozólag, hogy súlyunknak és fizikai, egészségügyi állapotunknak megfelelően milyen mozgási formát végezhetünk. A fogyáshoz vezető út másik felét a táplálkozás teszi ki, amely terén könnyen a tanácsok és praktikák végeláthatatlan labirintusba keveredhetünk. Ezért megkértük Supliczné Tóth Mária táplálkozástudományi szakembert, hogy segítsen eligazodni a kalóriák és tápanyagok világában.

– Az első és legfontosabb, hogy a fogyáshoz nem fogyókúrába, diétába kell kezdeni, hanem életmódot kell váltani. A kúra egy átmeneti folyamat, ami arra szolgál, hogy kilendítsen egy bizonyos állapotból. Hosszú távon azonban nem fenntartható. Ahhoz, hogy a fogyás tartós legyen, alapjaiban kell megváltoztatnunk az életmódunkat, mozgási és táplálkozási szokásainkat – mondja Supliczné Tóth Mária. Ami a táplálkozást illeti, nem elegendő a kalóriák figyelése. Hiába számolgatjuk ugyanis elszántan a bevitt energia értékeket, könnyen követhetünk el diétahibákat, melyek következtében biztosan nem azt a számot fogja mutatni a mérleg, mint amit szeretnénk. Ilyen hiba lehet az, ha nem figyelünk oda az élelmiszerek minőségére. Az emberek többsége nem nézi meg, hogy milyen összetevőket tartalmaz az az élelmiszer, amit levesz a boltok polcairól. Sokan talán inkább nem is akarják tudni, mi van például a zacskós levesekben, ezért egy gyors mozdulattal bedobják a bevásárlókocsiba. Mert ugye amiről nem tudunk, az nem fáj. Sokakat az sem tart vissza az ilyen élelmiszerek fogyasztásától, hogy tudják, egészségtelenek. Úgy vannak vele, hogy ha nem esznek belőle sokat, biztosan nem hizlal. Ez azonban teljesen téves elképzelés.

– Az emberek nincsenek tisztában az adalékanyagok jelentőségével. Ilyen például a nátrium-glutamát (E621), amely egy ízfokozó és nagyon sok problémát okoz. A túlsúly úgy kezdődik, hogy az emésztetlen, felesleges metabolitokat bezárja a zsírsejt, és ezáltal megnő a zsírsejt. Nem szaporodik a zsírsejt, hanem a térfogata növekszik, ami szintén túlsúlyként jelentkezik. A zsírsejtről azt kell tudni, hogy nem kizárólag a fel nem használt zsírokat tartalmazza, hanem sok emésztetlen méreganyagot is. Az emésztetlen salakanyag zsírsejtekben rögzül – folytatja a szakember. Egyszerűen megfogalmazva, a mesterséges anyagokat tartalmazó élelmiszerek hizlalnak, mivel olyan anyagok vannak bennük, amelyeket a szervezetünk nem tud megemészteni, ezért zsírként raktározza el. – Ugyanis nem minden salakanyag választódik ki a májon és a vesén keresztül. A cukros üdítők ékes példái ennek a folyamatnak: az ilyen üdítőket nemcsak a bennük található cukormennyiség miatt kerüljük el jó messzire. Rengeteg színezőanyagot, emulgeálószert és számos segédanyagot tesznek a gyümölcslevekbe vagy éppen kólához hasonló üdítőkbe. Ezek az ember számára emészthetetlen anyagok, mert mesterségesek! - hívja fel a figyelmet a szakember, aki arra is rávilágít, hogy a cukormentes üdítőkkel nem mérsékeljük a kellemetlenségeket, hanem épp ellenkezőleg, még rosszabbak, hiszen tele vannak emészthetetlen anyagokkal, amelyek a hasi zsírt növelik. És van egy rossz hírünk azoknak is, akik alakjuk megőrzése érdekében vagy még naivabban a fogyás reményében a cukormentes édességet választják a cukrászdában. A cukormentes édességek éppen úgy hizlalnak, mint a cukros társaik. Ha túlsúlyunk van, egyáltalán ne nassoljunk – javasolja a szakember. A szintetikus édesítőszerekről évek óta tudjuk, hogy rákkeltő hatásúak. A jelen állás szerint fogyasztható cukormentes édesítőszer a sztívia, amelyet sokan nem szeretnek, mert van egy erős mellékíze. A sztívia azért jó, mert nincs mesterségesen kezelve. De alternatíva lehet a datolyaszirup, a rizsszirup, az agaveszirup, vagy éppen a kókuszvirágcukor, jóllehet, ezek glikémiás indexe nem alacsony. Ezek nem annyira károsak, mint a szacharóz.

Majd minden magyar asztalára kerül kenyér. Gyakran halljuk, hogy a teljes kiőrlésűt érdemes választani, mert jobban emészthető, egészségesebb. – A fogyás szempontjából azonban mindegy, hogy fehér kenyérről, barna kenyérről beszélünk, ha az frissen sült. A friss kenyér ugyanis nehezen emészthető és testtömegnövelő. Ha viszont nem tudunk ellenállni a pékségből áradó illatfelhőnek és mégis veszünk egy jó meleg kenyeret, csomagoljuk be otthon konyharuhában és hagyjuk állni 24 órát, és utána fogyasszuk – javasolja a szakember, aki azt is elmagyarázza, hogy ilyenkor megváltozik a kenyér fehérje és szénhidrát szerkezete, és sokkal könnyebben lesz emészthető.

A fogyáshoz végérvényesen meg kell változtatni azokat a táplálkozási szokásokat, amelyek elhízáshoz vezetnek. Érdemes azonban megfontolni, milyen diétába kezdünk, ugyanis például a ketogén diéta vesekárosodást okoz. Egészségünk megőrzése érdekében mozogjunk sokat és válasszunk természetes élelmiszereket.