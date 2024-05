Bicske idén is csatlakozott a Magyar Örökségdíjas országos programsorozathoz, melynek ötletgazdája, a programigazgató Sári Kovács Szilvia annak idején arra gondolt, hogy A legszebb konyhakertek helyi versenyek lefolytatásával összegyűjti azokat a kertművelőket, akik gondosan, szeretettel művelik kertjeiket, és még e tudáskincs birtokában vannak. A versenybe Bicskén is lehet és érdemes is nevezni, hiszen a legszebb kerteket jelölik a Magyarország legszebb konyhakertje országos díjra is. Az idén azokat a keresik, akiknek a kertjében minél több fajta és féle zöldség, gyümölcs, gyógy- és fűszernövény terem, hiszen ez az esztendő „A növényi sokféleség éve”.

Nevezni az alábbi kert kategóriákban lehet:

Balkon: erkélyen, teraszon, ládákban, cserepekben kialakított

Mini: 10–50 m négyzetméter

Normál: 50 négyzetméter felett

Zártkert 1. – Zöldséges

Zártkert 2. – Gyümölcsös

Zártkert 3. – Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Közösségi: Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek

A Jelentkezési határidő: május 15. Jelentkezési lap kérhető és leadható a Bicskei polgármesteri hivatalban, a Petőfi Művelődési Központban vagy a Nagy Károly Városi Könyvtárban, illetve letölthető az önkormányzat holnapjáról is. A verseny idején szívesen vesznek fotókat is a benevezett balkonról vagy kertről, amik segítik a bírálók munkáját is, ugyanakkor – ha valakit felterjesztenek - elengedhetetlenek az országos díjra történő jelöléshez. A nevezett kerteket előzetes időpontegyeztetést követően május 15. és augusztus 15. között nézik meg, az eredményhirdetésre ősszel, a Szent Mihály napi rendezvényen kerül sor. A nevezés további feltételeit megtalálják a bicskei önkormányzat honlapján.