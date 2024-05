Nagy Bálint, az Agrárminisztérium, Erdőgazdálkodási Főosztályának osztályvezetője beszédében kiemelte, a természet védelme, őrzése, közös felelősségünk és feladatunk. Éppen ezért lényeges, hogy a gyermekek minél korábban megismerkedjenek a teremtett világ védelmével. E célok megvalósítói az erdőpedagógusok, valamint az állami erdészeti társaságok, akik óvodákat, iskolákat hívnak az erdőbe, vagy éppen az erdőt viszik az intézményekbe. Jó példa erre az Országos Erdészeti Egyesület által koordinált „Iskolában az Erdő Program".

– A természet ránk bízott csodáinak megóvásában mindannyiunknak felelőssége van. Nekünk a tudás átadásában, a gyermekeknek a tudás jó célokra történő felhasználásában van felelősségünk. Hiszen mindnyájan tudjuk: „A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.” – fűzte hozzá Nagy Bálint, majd ünnepélyesen is megnyitotta a „ramazurit".

A képen (balról-jobbra): Nagy Bálint, az AM Erdőgazdálkodási Főosztály vezetője, Radicsné Klément Szilvia, az esemény háziasszonya és Majoros Gábor, a Vadex vezérigazgatója.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Majoros Gábor, a Vadex vezérigazgatója az erdőgazdaság alapfeladatairól is beszélt, melynek egyik fontos eleme a közjóléti tevékenység, amelyek célja az erdők társadalom számára nyújtott szolgáltatásainak elősegítése, az erdőbe látogatók számára a kellemes környezet és pihenési lehetőség biztosítása. A vezérigazgató kiemelte, hogy a Pákozdi Pagony – Vadaspark és Arborétumban tavaly 52 ezer látogatót fogadtak, amely igen komoly számnak számít, hiszen a Velencei-tó térségében ehhez hasonló gyönyörű környezet, szabadidőközpont nincs. Ennek a lehetőségét pedig szeretnék a jövőben is kihasználni és biztosítani az érdeklődők számára. Ezt követően Majoros Gábor Kovács Norbertet és fotókiállítását méltatta, amelyet ünnepélyesen is megnyitott a Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazurin. Mint elhangzott: – Kovács Norbertet a természet már kisgyermek korától lenyűgözte. Leginkább a madarak ragadták magukkal, melyek-nélkül ma már képtelen lenne létezni. 2002 óta főként e tollas jószágok megfigyelése, fotózása tölti ki a szabadidejét. Két gyermeke van, és nagy figyelmet fordít arra, hogy ők is megismerjék, megszeressék és óvják a természetet. 2011 óta dolgozik a Pákozdi Pagony – Vadaspark és Arborétumban, az itt fellelhető természeti értékeket kezdetektől kutatja, és számos előadást tart a területen belül.

Kovács Norbert A Pákozdi Pagony Természeti Kincsei című fotókiállítása.

Fotó: Kecskés Zoltán

Az ünnepélyes köszöntőket követően aztán egyre nagyobb létszámban érkeztek családok, kicsik és nagyok egyaránt és már déli 12 órára sorok álltak a különböző játékok előtt – amiből akadt bőven –, vagy éppen a színpadi produkciók kaptak nagy figyelmet, hiszen a rendezvényen az arborétum és vadaspark látnivalóinak, attrakcióinak megtekintésén túl változatos családi programok, könnyűzenei gyermekkoncertek várták a látogatókat. A fellépők között volt többek között, Lambinusz - Hernyók könyve c. bábelőadása, a Ramazuri zenekar koncertje, Kerekítő mondókázó című műsor, de az Edu-show bűvészbemutatója is szórakoztatta a közönséget. Mindezek mellett, kísérőprogramokban is bővelkedett az esemény: terepgokart, mászófal, ugrálóvár, arcfestés, fotó- és autókiállítás, csillámtetoválás, kézműves és természetismereti foglalkozások, tűzoltóautó bemutató, népi hagyományőrző játékok is színesítették a kínálatot. Sőt, a gyerekek akár katonák bőrébe is bújhattak és akadálypályát is teljesíthettek.

Aki kint volt, kicsitől a nagyig, mindenki jól érezhette magát, így egy biztos, az eseménynek jövőre is lesz folytatása, legalábbis a szervezőkön biztosan nem fog múlni.