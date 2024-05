Megtöltötték a cecei művelődési házat a Pordán, Pordány, Pordán-Horváth nevet viselő családok tagjai május 18-án, azaz múlt szombaton, hogy a családi kötelékeket szorosan tartsák. Pordány Sarolta, a találkozó főszervezője a feol.hu-nak elmondta:

– A XIX. század végén és a XX. század elején élt Cecén egy házaspár: Kovács Erzsébet és Pordán Horváth Sándor. Tizenhárom gyermekük született, hatalmas családot hagytak tehát maguk után. Az ő gyermekeik és családtagjai találkoztak most és emlékeztek vissza az őseikre.

Fotó: a család

Öt generáció, már szépunokák is jelen voltak a cecei művelődési házban tartott összejövetelen, ahol megoszthatták egymással élettörténeteiket, a családról készült felvételeiket, dokumentumaikat. Beszélgettek, vetítést tartottak – egyszóval jól érezték magukat együtt a közeli s távolra szakadt családtagok.

– A tizenhárom egykori gyermek között olyan is akadt, akinek a saját családja ma már nyolcvan-száz főből áll – mesélte Sarolta, ahogy azt is: a mostani rendezvény résztvevői azt tervezik, hogy jövőre is találkoznak, táncolnak, énekelnek és ünnepelnek, ahogy azt a nagyon összetartó déd- és nagyszülők is tették.