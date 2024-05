A Magyar Cukrász Ipartestület 2024-ben is megrendezte a nagy népszerűségnek örvendő Év Fagylaltja versenyt, melynek célja a hagyományos kiváló minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése, hogy a magyar cukrászat egyre jobb minőségű fagylaltokat kínáljon vendégei számára, ezáltal is igényt támasztva a vendégekben az egészséges és minőségi, kézműves termékek iránt. Az Év Fagylaltja versenyre idén öt kategóriában – a rendezvény vendéglátójának, Kecskemét városának tiszteletére meghirdették a Sárgabarack fagylalt kategóriát is – rekordszámú, összesen 90 fagylalt nevezése érkezett. A fagylaltokat kiváló cukrászmesterekből álló Szakmai zsűri, Közönség zsűri és a Szakmai Szervezetek zsűrije is értékelte.

A cukrászdák, kézműves fagylaltozók kategóriában, melyben a fehérvári Damniczky Balázs bronzérmet szerzett, balatonfüredi siker született: Bergmann Nándor (Kis Bergmann Cukrászda) tökmag sorbet pirosbogyós gyümölcsökkel nevet viselő kreációját ítélték a legjobbnak. A cukrászdák, kézműves fagylaltozók mentes – cukor, glutén-, laktóz- és tejfehérjementes – kategóriájában is született fehérvári bronz, ahogy azt már fentebb említettük, Kovács Rolandnak köszönhetően. Ebben a kategóriában egyébként a nagykőrösi Marsa Éva Heléna sárgabarack lime maracuja fagylaltját választották győztesnek.