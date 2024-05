Néhol ugyan zötykölődve, a fizikai határainkat feszegetve, vagy talán már azt át is lépve küzdöttük fel magunkat az északi part dombosabb részein, hogy aztán örömittasan száguldjunk a déli part síkabb részei felé. Találkoztunk olyanokkal, akik egy nap alatt körbeszáguldották a Balatont, de voltak olyanok – köztük mi is –, akik inkább a többnapos kirándulásra szavaztak. Amatőrként igazán embert próbáló feladat volt az elemekkel és némi fenék fájdalommal is küzdve teljesíteni a távot, de megcsináltuk, és 206 kilométer után büszkén szeltük át a célvonalat Balatonalmádinál.

Természetesen nem maradhatott el a Balatonhoz tartozó finomságok sem.

Fotó: Kecskés Zoltán