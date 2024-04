Ahogy már azt a megyeiek megszokhatták, tavasz beköszöntével a szórakoztató programok gazdag kavalkádja várja a Velencei-tónál az érdeklődőket, ami a mögöttünk hagyott hétvégén sem volt másként. Csak úgy zsongott a fesztivál minden négyzetcentimétere a hétvégén.

Megtelt a fesztivál kézműves utcája és piactere is.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Az agárdi szabadstrand megtelt élettel és finom illatokkal a második alkalommal megrendezett Pálinka-, Bor- és Kolbászfesztiválon. Természetesen a kolbász különböző variációkban – székely, mangalica és szarvas – is fellelhető volt, ám a háromnapos eseményen nemcsak kolbászból volt a kerítés, ugyanis töltött káposzta, hamburger, lángos, házi juhtúrós lepény és finom pálinkák, valamint borok egész sora várta a kikapcsolódni vágyó felnőtteket.

A szervezők azonban a kisebbekre is gondoltak, hiszen a gasztronómiai élvezeteken kívül családi programokból is sokszínű volt a felhozatal. Jásztóház, ugrálóvár, körhinta, nyuszi simogatás és a pónilovaglás is kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a kisebb és a nagyobb gyerekek is jól érezzék magukat. Mindezeken felül a fesztivál minden délutánján a színpadra is élet költözött; ismert slágerek és gyerekeknek szóló dalok is felcsendültek.

Sokszínű volt a felhozatal a pálinkákból is.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

A jó időben többen kétkerekűvel érkeztek, motorra vagy kerékpárra pattantak, de akadtak olyanok is akik gyaloglást választották. Öröm volt látni, ahogy élettel telt meg a környék. Megtelt a part is napozó emberekkel, sőt előkerültek a bikinik is, a nyári melegben ez sem tűnt hóbortosságnak.