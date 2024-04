A tételek nagy száma miatt két bírálóbizottság kóstolta és értékelte a beadott mintákat, melyek között nem csak csókakői borok szerepeltek. – Régi szokás nálunk, hogy a baráti települések eljárnak egymás borversenyeire „vendégségbe”. A csókakői borversenyen sem szigorú előírás, hogy csak helyi borászok, vagy itteni területen termelt szőlőből előállított borokat lehet elhozni bírálatra. Így most is vannak itt Dadról, Etéről és Enyingről is – árulta el Zsipi Gyula, a rendező Szent Donát Borrend elnöke, aki szerint minden évben nagyjából 70 körüli tétellel vesznek részt a borászok a versenyen. Az is jellemző, hogy nagyon vegyesek a borok, egyikből sincs olyan, amiből kiemelkedően nagy lenne a tételszám. Szombaton is találkozhattunk – a teljesség igénye nélkül - Chardonnay-vel, zenittel, királyleánykával, ezerjóval és traminivel, de természetesen a borvidék jellegéből adódóan jóval több fehérbor érkezett, mint rozé vagy vörös.

A szakmai zsűri mellett egy társadalmi zsűri is értékelte a behozott mintákat, abban a bizottságban a borrend jelenlegi és egy korábbi borkirálynője mellett az enyingi borkirálynő, valamint Fűrész György, polgármester vett részt. Az ítéletük a szakmai értékelésbe nem számított bele, viszont ők is adtak visszajelzést a borászoknak a verseny végén. Mindezeken felül mindenki előtt nyitott volt a kultúrház ajtaja, szabadon lehetett kóstolni, függetlenül attól, benevezett-e a versenyre, vagy csak szimpla érdeklődőként érkezett valaki.

- A kóstolt tételek alapján elmondható, nagyon szép borok jöttek össze idén, de hála istennek ma már nem meglepő, hogy egy települési borversenyen is vannak kifejezetten jó borok. Ez nyilván annak is köszönhető, hogy az év elején a Móri Borvidéken tartott bormustrákon már a borkezelés első fázisaiban megoszthatják egymással a tapasztalatokat, gyakorlati ötleteket a borászok, illetve a végeredményen az is látszik, hogy a szakemberektől kapott tanácsokat is megfogadják – mondta a verseny végén Pánczél József, borász, nemzetközi borbíró, a csókakői verseny bírálóbizottságainak elnöke, aki azt is hozzátette, a minőséghez az is hozzájárul, hogy manapság már a kisebb pincészetek is komoly technológiával bírnak.

És hogy a legkisebb hazai borvidéken belül hová helyezhetők a csókai borok? A válasz attól függ, kit kérdezünk erről, de egy szakmai körökben közszájon forgó mondás szerint a Móri Borvidéken belül a csókai hegyeken terem a legjobb szőlő. Hogy aztán abból milyen bor készül, az már egy másik kérdés.