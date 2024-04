- A tizenkét odúból egy eltűnt, de a maradék költőládákat elfoglalták a párok, melyek nagy részében széncinegék raktak fészket, egy odúba pedig verebek költöztek. A széncinegék az utóbbi időben agresszíven terjeszkednek, ráadásul nagyon territoriális fajról beszélünk, akik még az énekesmadarakat is elűzhetik a maguk közeléből. Mégis jó nekünk, hogy vannak, mert rovarevők lévén a kártevőket is pusztítják – mondta Bence, akitől azt is megtudtuk, ezen madarak esetében a költési időszak augusztus végéig kitart. Addig akár 2-3 fészekalja utódot is felnevelnek. Ezt követően Bencéék kitakarítják az odúkat, hogy a következő tavasszal új párok vehessék birtokba őket.

Jövő tavasszal új költőládák kihelyezését is tervezi, hogy a rozsdafarkúaknak, a vörösbegyeknek és a fekete rigóknak alkalmas költőhelyek is legyenek Zámolyon. Aztán majd kiderül, milyen madarak érkeznek.