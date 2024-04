A Fejér Vármegye tojásfája kezdeményezésük mellett a Szentiván Trail futóverseny a legismertebb programjuk, melynek idei időpontjáról is lehullt a lepel: szeptember 7.! Arra kérik a mozgáls szerelmeseit, hogy már most véssék be a naptárba a dátumot. A nevezés is hamarosan elindul!

Tavaly több mint kétszázan húztak futócipőt és az egyik megmosolyogtató pillanat az volt, amikor a polgármester boci jelmezben teljesítette az 1 km-es kölyöktávot. Hasonló meglepetésre pedig idén is lehet számítani. Részletek hamarosan!