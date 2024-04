Sokan örülnek a korai tavasznak, sőt, az olykor nyárias időjárásnak, amely azonban könnyes szemeket, orrfújást és tüsszögést jelent a pollenallergiásoknak. Az idő előtt beköszöntött meleg időjárás miatt a virágok idő előtt kipattantak, és jóval a hagyományosnak számító allergiaszezon előtt kezdetét vette az arra érzékenyek kálváriája.

– A fő szezon – parlagfű, feketeüröm – augusztus-szeptember, de most ez is tolódik, mivel lehet, hogy egész októberben nincsenek fagyok, tehát a szezon hosszabb ideig elnyúlik, meg korábban is kezdődik, mert korábban érkezett a meleg. Az allergiaszezon így idén összességében hosszabb, emiatt jobban megviseli a szervezetet – mondja Schneider Attila, a Fejér Megyei Gyógyszerészkamara elnöke, aki arra is felhívja a figyelmet, hogy az allergiás tüneteket nem érdemes félvárról venni.

A kezelendő tünetek

– Van, akinek csak kicsit folyik az orra, van, akinek már viszket a füle, szeme. Ami lényeges, hogy azért is érdemes foglalkozni vele, mert ha hosszú ideig nem kezeljük vagy nem megfelelően foglalkozunk a tünetekkel, akkor ez a gyulladásos allergiás folyamat lejjebb húzódhat. Ilyenkor néhány év után például allergiás asztmája lesz az illetőnek. Orrfolyásnál, szemkönnyezésnél már érdemes orvoshoz fordulni – teszi hozzá.

A gyógyszeres kezelések tekintetében ma már számtalan hatóanyagú gyógyszer elérhető a patikákban. Fontos, hogy ezek döntő többsége vényköteles. – Léteznek az antihisztaminnak nevezett allergiaellenes készítmények. Vannak ezek között olyanok, melyek álmosíthatnak, bár ez inkább a régebbi készítményekre volt jellemző, melyeket e hatás miatt érdemesebb volt az esti órákban bevenni. Az újabbaknál már egyáltalán nem jellemző az álmosító hatás, nyugodtan lehet mellettük például vezetni is. Többféle hatóanyaggal és különböző formában (csepp, tabletta, szopogatós tabletta) elérhető gyógyszerekről van szó – mondja a szakember.

– Orrcseppet is szoktak használni, azonban ezekkel vigyázni kell, mivel esetükben könnyen kialakulhat függőség (ugyanez elmondható egyébként a szemcseppekről is). Ezek a náthaellenes készítmények érösszehúzó hatással bírnak, így tud ürülni a váladék, emiatt azonnali hatást tapasztalunk. Ezeket azonban hét–tíz napnál tovább nem szabadna használni, mert egyrészt tönkreteszik az orrnyálkahártyát, másrészt pedig hozzájuk is lehet szokni és szinte függővé lehet válni. Lehet másfajta orrspréket is használni, például tengervizeset vagy konyhasót tartalmazót. Az izotóniás orrsprék „csak” öblítenek, míg a hipertóniás szereket hatékonyan alkalmazhatjuk az orrdugulás megszüntetésére. Olyan gyógyszert célszerű tehát választani, amit hosszú ideig lehet alkalmazni. Ugyanis egy átlagos allergiás tünetei minimum két hónapig tarthatnak. Sőt, most ez az időszak még hosszabb lett – fejtegeti Schneider Attila.

Egyéb alternatíva

Hogy mégis átvészeljük az allergiaszezont, az ilyenkor betegeskedők valamennyien alkalmaznak ilyen vagy olyan gyógymódot tüneteik enyhítésre. Vannak, akik előszeretettel használnak gyógynövényeket, mondván, ők nem fogják magukat gyógyszerezni. De jelenthetnek-e ezek veszélyt, lehet-e mértéktelenül fogyasztani őket?

– Léteznek az allergiára teák, de vigyázni kell velük. Volt például olyan eset, hogy a parlagfüvet teában itták, azzal a céllal, hogy hozzászoktassák a szervezetet, így mire mondjuk augusztus lesz, nem lesz olyan súlyos az adott személy allergiája. Azonban az ilyen tea fogyasztása nagy mennyiségben vesekárosító hatású lehet. A gyógynövények tehát nem veszélytelenek, vannak nagyon komolyan mérgező gyógynövények is. Van olyan növény, amely nagy mennyiségben rendkívül mérgező – emeli ki a kamaraelnök. A szakember mindenképpen azt javasolja, hogy mielőtt bárki gyógynövény-teázásba kezdene, megbízható, hiteles forrásból tájékozódjon annak biztonságos alkalmazásáról.

Ami nem ajánlott

Számtalan egyéb praktika kínálkozik számunkra, melyeket követve enyhíthetünk az allergiás tüneteken. A nyári időben nagy a csábítás arra, hogy kitegyük a szabadba a paplant száradni, szellőzni, amely azonban ilyenkor telemegy a szálló pollennel. A pollenérzékenyeknek emiatt nem ajánlott így szárítani akár ágyneműt, akár ruhaneműt. Sőt, a szabadban végzett munka sem kedvez az ilyen tüneteknek – figyelmeztet a szakember. Bármilyen gyógymódhoz folyamodjunk is, alkalmazása előtt mindenképpen tájékozódjunk annak biztonságos használatáról, a gyógyszereket pedig csak az előírt ideig alkalmazzuk! Ha mindezt betartjuk, könnyebben és biztonságosabban lábalunk ki az egyre hosszabb allergiaszezonból.