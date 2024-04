A terrarisztika terráriumban tartott szárazföldi állatokkal foglalkozó hobbi. Egyetlen betű megváltoztatásával azonban terrorisztikus lesz belőle, ami viszont félelmetest jelent. És bizony egyes anyukák igazán megijedtek, amikor egy ártatlan és nagynak egyáltalán nem mondható leopárd gekkó úgy gondolta, elindul felfedezni a világot és kimászik a terráriumából. Nem jutott azonban messzire, Máté Kristóf, az XXL Trantula Expon kiállított kisállatok tulajdonosa ugyanis még időben elkapta és visszahelyezte a kalandort biztonságos helyére. Nyilván, nem volt nehéz ennek a hüllők osztályába, a gyíkok alrendjébe és a gekkófélék családjába tartozó kisállatnak meglépnie, hiszen a teremben felállított mintegy 40 terrárium szinte mindegyike nyitva volt, hogy akinek volt bátorsága, az megérinthesse, akár kézbe is vehesse őket.

Láthattunk többek között különböző tartantula (madárpók) fajtákat – a filmekből ismert nagy, szőrös pókók, melyek egyáltalán nem veszélyesek, de kinézetre annál ijesztőbbek – kígyót, siklót, leguánt és varánuszt is. De hogy legyenek olyan kisállatok is, amiket valóban mindenki szívesen simogat, hoztak csincsillákat és tengerimalacokat.

Íme, a mexikói vöröstérdű tarantula!

Fotó: Borsányi Bea / Fejér Megyei Hírlap

- Hüllőket egyre többen tartanak otthon hobbiállatként, de jellemzően továbbra is igaz, hogy a gyerekek bátrabban, mint a felnőttek, előítéletek nélkül állnak hozzájuk, és gyorsabban barátságot is kötnek velük - Vannak olyanok is, akik befelé jövet még ódzkodnak és kijelentik, ők biztosan nem fognak meg egyet sem, aztán úgy jönnek ki, hogy amit csak lehetett, mindent „végigtapiztak” – jegyezte meg Kristóf, miután visszasegítette a már említett gekkót a terráriumba. Megfogni persze szombaton sem lehetett mindent, ezt zárt terráriumfedelek jelezték, de akadtak kivételek: kérésre pl. a mexikói vöröstérdű tarantula elüldögélhetett egy-egy kisgyerek tenyerében.