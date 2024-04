A 2023-as esztendő mindent megtett annak érdekében, hogy minél nehezebb legyen szőlőt termeszteni Magyarországon. Az év törekvései nem voltak hiábavalók, de nemrég, tehát túl hamar, új időszámítás kezdődött, kihajtott a 2024-es évjárat egyik elengedhetetlen része, a szőlőrügy, sőt, már 20 centisek a hajtások. A szőlő helyzetéről, a növények általános állapotáról és kondíciójáról a megye területén működő hegyközségeket kérdeztük.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Elsőként arra az Etyek-Budai Borvidékre voltunk kíváncsiak, melynek jelentős területei vannak Fejér megye területén.

– Ugyan egy átlagévnél korábban hajtott ki a szőlő, ami ennek az áprilisi kánikulának köszönhető, de egyébként a fakadás az szép és egyenletes. A tavalyi sok csapadék nem könnyítette meg az ember dolgát, viszont jó kondíciónak örvendenek a szőlők, szép erős vesszők nőnek, szóval egyelőre biztatónak tűnik a dolog. Az atkáknak ebben a jelenlegi helyzetben nem sok esélye volt a kártételre. Ha maradna ez a 25 fok, nem lenne probléma, mert a vesszők gyorsabban nőnek, mint ahogy az atkák szaporodnak, ám az érkező hidegfront és a 10 fokos hőmérséklet csökkenés hozhat még meglepetéseket. Arról nem is beszélve, hogy azért van egy-két fajta, ami még olyan fenológiai stádiumban van, hogy csak pár levéllel rendelkezik, így ezeket a tőkéken még lehet majd küzdelem a túlélésért – mondta az Etyeki Hegyközség elnöke, Korbuly Csaba.

Nagyjából ugyanazokat a kérdéseket tettük fel a megye másik borvidékén Varga Máténak, akit szőlőmunka közben faggattunk.

– Talán minden idők legmelegebb tavaszán vagyunk túl és sajnos a csapadék meg nagyon kevés volt. Január óta a hőösszeg nagyon sok, ezért a Móri Borvidéken a szőlők kettő, de inkább három héttel a megszokott fenológia előtt tartanak. A korábbi érésű fajtáknál, illetve a fiatalabb ültetvényeknél már 15-20 centis hajtások is vannak, fürtkezdeményekkel. Viszont a hűvösebb területeken, illetve a későbbi fakadású fajtáknál, valamint az idősebb ültetvényeknél azért jellemzően csak 3-4 centis hajtáshossz van, de összességében ez egy május elejére, közepére jellemző állapot. Ezt bárki megfigyelheti, hiszen ha valaki nem foglalkozik szőlővel, az is láthatja, hogy különleges év ez. Jó példa az anyák napja és a középiskolai ballagások virága, az orgona, ami már most elvirágzóban van. – mondta Varga Máté, a Móri Borvidék Hegyközségének elnöke.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Rákérdeztünk a szakembernél arra is, hogy milyen növényvédelemre kell készülni, illetve, hogy mennyire támadnak majd a rovarok, kártevők?

– Azt lehet mondani, hogy a rügykárosítókkal nem lesz baj, mert a hirtelen jött meleg miatt a szőlő nagyon gyorsan kifakadt, tehát rövid ideig volt a növény rügyben, vagyis éppen ellenkezőleg, mint tavaly. Idén nem volt esélye különösebben az olyan rügyrágó bogaraknak, mint például az ékköves faaraszoló és társai, emellett az atka sem okoz problémát, mert gyorsan átnőtte azt a fenológiát a szőlő, de persze ez nem minden ültetvényre igaz, szóval figyelni kell és hát már most észnél kell lenni. Lassan kezdődik a növényvédelmi szezon, különösen ott, ahol már a nagyobb hajtások elérik a 20 centit, mert ott hamarosan meg kell kezdeni az első gombaölőszeres kezeléseket. – figyelmeztetett Varga Máté, akinek egy másik kérdést is feltennünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ha egy hónappal előbb hajt a szőlő, akkor előrébb jöhet-e a szüret várható időpontja is?

– Hát, ha valakinél van üveggömb, akkor inkább őt kéne megkérdezni a jövőről, amibe nyilván nem lát bele senki. Eddig nagyon meleg volt, ám ma már befelhősödött és jelentős lehűlés és némi csapadék is várható, ami nagyon fontos lenne. A szüret időpontjára vonatkozó kérdésre kizárólag feltételes módban lehet válaszolni. Ha a nyár jelentős része olyan meleg lesz, mint az április közepe volt eddig, akkor benne van a pakliban, hogy előrébb jön a szüret időpontja is, sőt, akár minden idők legkorábbi szürete is lehet ebben az évben. Van az extra korai szüret és van a későbbi. Nyilván mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya. Szőlészeti szempontból a hosszabb fenológia, hosszabb munkafolyamatokkal töltött időt és több növényvédelmi kezelést igényel, viszont ha őszre esik, akkor a megfelelő időszakban, nem túl nagy melegben tudunk szüretelni. Ha előrébb jön a szüret időpontja, kevesebbet kell a szőlőben dolgozni és permetezni, ám ez technológiailag nem jó, mert ha nyárra esik a szüret és 30 Celsius fokos mustokat viszünk a pincébe, az nyomot hagyhat a minőségen. – hasonlította össze a lehetőségeket Varga Máté hegyközségi elnök.

A korai szüret persze nem páratlan, de azért ritka jelenség. Például 2018-ban már július végén megkezdődött Magyarországon a szüret és akkor még a Móri borvidéken is elindult a betakarítás augusztus első napjaiban.