Adamek Balázs fehérvári séftől megszoktuk, hogy a város egyik patinás éttermének konyhájában szeleteli a zöldséget, aprítja a húst, készíti az a la carte ételek javát. A vonal, mint meséli a feol.hu-nak, megmaradt, ám újabb gasztronómiai területen is kipróbálja magát – szerencsére Székesfehérváron!

Adamek Balázs 24 éves tapasztalattal rendelkező szakács, 23 éve a Diófa étterem szakácsa, 15 éve konyhafőnöke, most pedig új vizekre evezett: a hagyományos, klasszikus étkezőasztal mellett a street food világát - annak is a minőségi változatát - hozta el Székesfehérvárra. Palotai úti gasztrobárjában mesél a világversenyeket megjárt, a magyar gasztronómiai szakma vezetői között is megtalálható fehérvári séf, aki sok teljesítményére büszke lehet. Ezek közül emeli ki például a 2004-es erfurti szakácsolimpiát, a 2006-os luxemburgi szakács világbajnokságot, a 2017-es prágai WACS Global Chef Challenge eredményét, a 2018-as malajziai világdöntőt, ahol a világösszesített tizenegyedik helyezettjei voltak. 2018-ban továbbá, a luxemburgi világbajnokságon a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség keretein belül, a magyar nemzeti válogatott tagjaként, szintén tizenegyedik helyezést értek el. 2020-ban a stuttgarti szakácsolimpián a magyar nemzeti válogatott tagjaként versenyezhetett, ahol tizenötödik helyig jutottak. 2022-ben pedig Abu Dhabiban, a World Global Chef Challenge világdöntőjének összesített nyolcadik helyezéséig főzték-sütötték fel magukat. Mindeközben, a Venesz-díjat szintén tavaly vehette át. Felsorolni is nehéz a tapasztalatokat, eredményeket, melyekhez most érkezett még egy, a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) elismerése, melyet idén április 8-án vehetett át. A SVÉT égisze alatt, a Michelin-csillag pontozásával megegyező rendszerben értékelték az éttermeket, melynek köszönhetően Balázs az oktatásért és a szakácsok továbbképzéséért kapott különdíjat. Balázs mindezek mellett a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség szakács alelnökeként is tevékenykedik – e minőségében a legutóbbi tisztújító küldöttgyűlésén újraválasztották.

– Rengeteg feladat van ezen a területen is: a diplomáciai képviselet mellett a szakácsok továbbképzése, s a gyerekek számára létrehozott mentorprogram koordinálása. Mindezek mellett külföldi tanulmány utakat szervezünk és számos egyéb módon igyekszünk képviselni a magyar gasztronómiai szakmát – mondja. Beszélgetés közben serceg a hús a forró tűzhelyen: Balázs elmondja, angus marhából készítik a húspogácsát, amely legújabb vállalásának zászlóvivős ételébe, a street burgerbe kerül. Vörös cheddar olvad mindeközben a tetejére, az asztalon pedig – szépen elkülönítve – várják a zöldségek, savanyúságok, a sült bacon, valamint a – majonézes, mustáros, ketchupos, titkos fűszerezésű - szósz, hogy a roppanósra pirított burger-zsemlék közé kerüljenek.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

– Azt szeretném megmutatni Fehérváron, hogy street food-ban is lehet minőséget képviselni. Az ötlet még 2020-ban fogalmazódott meg bennem, amikor hirtelen, de tartósan átalakultak az emberek fogyasztási szokásai. A mai világban, azt látom, az a la carte vendéglátás hangsúlya hétvégére és ünnepnapokra tevődött át, ellenben a gyors, de minőségi étkezésre, azon belül is a street food világára egyre többen kíváncsiak. Ezt képviselem én most.

Az új konyha létrehozásának helyszíne sem mellékes: Balázs a Palotai úton nőtt fel, ide kötik a barátságok, gyermekkori, fiatalkori élmények is. A 121. szám alatti épületben megvalósítandó gasztrohelyszín ötletét Furulyás Rafael és Ág Bence barátjával találták ki. – Közérthető gasztronómiára törekszem, olyan új iránnyal, amely mégis nagyon finom – mondja, s már kész is a burger: rétegei, friss és forróra sütött alapanyagai remek összhangot alkotnak – vizuálisan is. Mellé pedig halmokban kerül az elmaradhatatlan burgonya, kicsit új kivitelben. Ez is – fogalmaz – az új irányt mutatja.