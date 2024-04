Egy hatalmas dörrenésre lettem figyelmes a hajnali órákban. Fel is pattantam rögtön az ágyból, körbenéztem a házat, majd a reggeli félhomályban egy fekete-fehér alakra lettem figyelmes a hidunkon. Közelebb lépve láttam, hogy drága szomszédom, a gólya fekszik ott meredten, szárnya felfelé állt. Azonnal telefont ragadtam, de már nem volt mit tenni.

Az áramkimaradással járó durranásra egy egész falu kapta fel a fejét a reggeli órákban, többen csak találgatták mi történhetett!? Aztán jött a rossz (gólya)hír! Feltehetően áramütés okozta szegényke halálát – gondoltam. Általam csak nemes egyszerűséggel barátomnak hívott jószágot egy egész település siratja, hiszen a falubeliek saját állatuknak tartják a gólyákat. Legutóbb, szinte napra pontosan 10 éve történt hasonló eset, ám akkor a gyors beavatkozásnak hála sikerült megmentenünk, ezúttal azonban nem volt mit tenni. A körülmények kora délelőttig tisztázatlanok voltak, ám az általunk felkeresett szakértő tiszta vizet öntött a pohárba, sőt azt is megtudtuk tőle, hogy az elpusztult gólyán budapesti gyűrű volt, ami azt jelenti, hogy visszajáró vendég volt Magyarországon. Hogy pontosan mennyi idős, az a napokban fog kiderülni. Mindemellett arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon pontosan mi történhetett kora reggel, illetve mi lesz a sorsa azoknak a nőstény gólyáknak, akik esetleg a párjukat veszítik el a harcokban?

A tragédia után még magányosan várta a nőstény párját.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

– Sokan talán nem is tudják, hogy a gólyák esetenként komoly küzdelmeket vívnak egymással egy-egy jól megépített fészek megszerzéséért, a váli is egy ilyen, amely az E.ON által magasított gólyafészek, pontosan azért, hogy a gólyák landoláskor és induláskor elkerüljék az áramütést. Éppen emiatt következtethető arra, hogy harcban eshetett el a gólya. Valószínűsíthetően egy betolakodó szerette volna megszerezni a fészket, vagy épp ellenkezőleg, a betolakodót szerette volna elkergetni eredeti gazdája. Bármi is a pontos történet, annyi bizonyos, hogy véres harc alakult ki a lakóhelyért és ennek eset egyikőjük áldozatul. Annyit már most tudunk, hogy budapesti gyűrű volt rajta, ami lejelentésre is került a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnél, így napokon belül az előélete is ismert lesz a gólyának – mondta a szakember, aki hozzátette azt is, hogy az ilyen harc gyakori a gólyák életében, ami nem egy esetben végződik halálos kimenetelű pusztulással. Már a csőrükkel is képesek ugyanis akkorákat ütni, ami pusztuláshoz vezet, ám a dulakodás közben előfordulhat sajnos, hogy nekilöki egyik a másikat a villanyvezetéknek, ami tragédiához is vezethet. A szakember elárulta azt is, hogy az ilyenkor egyedül maradt nőstény gólyák nem sokáig szomorkodnak párjuk után, ugyanis dolgozik bennük a fészekrakó-ösztön, így rövid időn belül párt találnak maguknak.

Kedden késő délután már ketten voltak a fészekben. A nagy kérdés: vajon az új, vagy a régi párjával?

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Mint megtudtuk, az elpusztult állat esetében a területileg illetékes nemzeti parkot vagy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kell értesíteni, míg a tetem elszállításáról az önkormányzat gondoskodik. Klébert Antal felhívta a figyelmet arra is, hogy az elszállítás előtt meg kell bizonyosodni, hogy van-e a gólyán azonosító, vagy sem. Ha van gyűrű a lábán, akkor azt érdemes körbefotózni, mert az fontos információkkal bír a madár előéletével kapcsolatban. Azonban fontos, hogy puszta kézzel ne fogjuk meg a tetemet, hogy elkerüljük az esetleges fertőzéseket.