BORSSAL MEGBOLONDÍTVA

Itt még nem térünk el olyan nagyon a hagyományos panírtól, viszont hozzáadunk némi borsot, ami máris sokat változtat a végeredmény ízén. Tehát az összetevők: liszt borssal, tojás, és zsemlemorzsa. Érdekesség, hogy az angolok olajjal és/vagy vízzel habosra keverik a tojást, hogy levegősebb, könnyedebb panírt kapjanak. Érdemes lehet ezt is kipróbálni!

SÖRÖS VÁLTOZAT

A sörtészta olyan, mint a palacsintatészta, csak szóda, tej vagy víz helyett sör kerül bele. A sörrajongók biztos örülni fognak neki, hogy a kedvenc italuk a tányéron is jelen van, de az ételnek nem lesz sör íze, így bárki bátran fogyaszthatja. A végeredmény kevésbé lesz morzsás, mint a hagyományos panír.

KÓKUSZOS KABÁT

Finom, tápláló és egészséges. Igen, a kókuszról van szó. Lehetséges, hogy eddig nem gondoltad, hogy akár ízletes, diétás panírt is készíthetsz belőle, pedig nagyon egyszerű! A menet a szokásos: forgasd meg a húst, vagy amit éppen rántani akarsz, először lisztben, majd tojásba, és végül zsemlemorzsa helyett kókuszreszelékben. Ha extra kókuszosan vagy épp extra egészségesen szeretnél étkezni hagyományos zsír vagy olaj helyett használhatsz kókuszzsírt is a kisütéshez.

PELYHEKKEL BORÍTVA

Egy másik egészséges és különleges alternatíva a panírozáshoz a kukoricapehely. A menet ugyanaz, liszt, tojás, és végül az apróbbra tört kukoricapehely. Nem lesz olyan az íze, mintha kukoricapelyhet ennél hússal. Annál sokkal finomabb. Érdemes kipróbálni!

MAGOS BUNDA

Az is nagyon feldobhatja a panírt, ha zsemlemorzsa helyett magvakat használunk. Lehet szezámmag, darált mandula, mogyoró, tökmag vagy éppen dió is a panírozás zárása. Használhatunk egyfélét, vagy mixelhetjük is, mindenkinek ízlése szerint. A magokat keverhetjük a zsemlemorzsába is, az is különleges ízvilágot eredményez majd.

(Forrás: mindmegette.hu)