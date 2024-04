A nagy álmok valóra váltak

1964. 04. 12-én azt írta a Fejér Megyei Hírlap, hogy egy olyan beruházás kezdődik, ahol ezrek élnek majd. Az akkori nagy álom valóra vált, elkészült és benépesült a Hosszú házak utcája.

Néhány hete már ismertté váltak Dunaújvárosban a Dózsa György úti lakótelep tervei, s azóta itt is ott is hallani: „Ez lesz a hosszú házak utcája”. Meg kell vallani, nem alaptalanul mondják ezt, hiszen a most tereprendezés alatt lévő területen kezdik meg a paneles építkezést a közeljövőben, s itt épülnek fel az első óriásházak is. Az egyik lakóépület hossza például 258 méter lesz, ami egy rövidebb városi utcának is megfelel. A lakásokat szobafal nagyságú elemekből szerelik össze, s egyrészüket még az idén át is adják. A dunaújvárosi 26. Építőipari Vállalat szakemberei ezen az építkezésen kívánják bevezetni a folyamatos építésszervezést. A tapasztalatokat filmen is megörökítik, s a tervek szerint szakmai oktatások anyagaként terjesztik az építőiparban.

Visszaeső ruhatolvaj

Hatvan évvel ezelőtt egy különleges, megrögzött bűnöző börtönből börtönbe vándorolt. Az április 12-i hírlap így írta le az esetet. A megyei rendőrkapitányság jelentése szerint a rendőri szervek őrizetbe vették Horesta Gyula többszörösen büntetett előéletű személyt. Horesta korábbi büntetésének letöltése után az elmúlt év augusztusában került szabadlábra, bűnös életmódjától azonban nem tudott szabadulni. December 6-tól folyamatosan követett el tolvajlásokat. A veszedelmes tolvaj ruhaneműk lopására „specializálta” magát. A több mint 19 ezer forint értékű lopott holmit Móron és Sárkeresztesen értékesítette, a bűnös úton szerzett pénzt pedig italra költötte. Horesta Gyulát a rendőrség átadta a vádhatóságnak.

Pléhdobozos tárlat nyílt

Hatvan évvel ezelőtt rendhagyó eseményről számolt be a hírlap április 12-én. Egy konzervbemutatót tartottak Fehérváron. Az öreghegyi területi nőtanács és az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat április 12- én, vasárnap, az öreghegyi művelődési otthonban konzervbemutatót rendez. A kiállítással egybekötött bemutatón szakács is jelen lesz, aki átadja szaktudását a konzervfélék gyors és ízletes elkészítéséhez. A frissen készített ételféléket megkóstolhatják a háziasszonyok és az érdeklődők. Az érdekes, női és férfi szemszögből egyaránt tanulságos bemutató délután három órakor kezdődik.

Érdeklődés hiányában elmaradt?

A rendszerváltozás kezdeti éveiben sokan vártak valamilyen csodára, hogy a megugró árakkal meg tudjanak birkózni, ám ez nem mindenkit érdekelt. Az 1994. 04. 12-i Fejér Megyei Hírlap így írja le egy elfoglalt mérnök esetét, Semmi különös...címmel.

Egyik prominens megyei cégünk főosztályvezetője értekezletet hívott össze beosztottai részére a minap. Történt, hogy előző napon az egyik mérnök elkéredzkedett előre, mondván: nagyon fontos családi ügyeket kell intéznie, majd beszámolnak a kollégák utólag, hogy miről is volt szó. A főosztályvezető belenézett kis noteszébe, majd így szólt: —Nyugodtan távol maradhatsz, Árpikám, ez a téma téged úgysem érint... Árpi kicsit rosszallotta, hogy ilyen hamar elengedték, semmi rábeszélés stb... Másnap délben aztán első dolga volt megkérdezni a vele szemben ülő kollégáját, miről is beszéltek reggel. —Semmi különösről, csak a fizetésemelés volt a téma...