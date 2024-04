A KÖSZ 2023-2024 közétkeztetési szakácsverseny tavaly októberi elődöntőjét követően 12 csapat jutott a döntőbe, amit idén március elején rendeztek Közép-Kelet Európa legjelentősebb nemzetközi élelmiszeripari és szakkiállítása idején, a SIRHA-n. A négyfős csapatok a döntőben nyilvánosan főztek, vagyis a látogatók megnézhették, hogyan készülnek a döntős fogások, sőt meg is kóstolhatták őket. Majdán Bálint, a 2. Agglomeráció csapat egyik tagja, a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Székesfehérvári Objektumában dolgozik, amúgy pázmándi illetőségű. Őt kérdeztük a versenyről és a börtönkonyhai életről.

Első körben csak elméletben készült el a menü

– Néhány évvel ezelőtt egy NÉBIH ellenőrzés során tudtuk meg, hogy létezik egy közétkeztetési verseny, amin akár mi is indulhatnánk. A lehetőség felkeltette az érdeklődésemet és mindjárt utána is néztem a részleteknek, majd a főnökömmel egyeztetve vágtunk végül bele – mesélte és mindjárt leszögezte: a közétkeztetés és a menzák rossz híre a régi világban gyökerezik, de az elmúlt években sok minden változott a konyhákon. De hát mi a feladat egy közétkeztetési versenyen? – Az első fordulóban csak elméleti síkon főzünk. Idén

a fenntartható közétkeztetés jegyében egy háromfogásos, húsmentes felnőtt ebédet kellett összeállítani, amelyhez kötelező alapanyagokat – túró, tojás, cékla, alma - is előírtak.

A nyersanyag költségkeret, amiből mindezt ki kellett hozni – ahogy az a valóságban is működik – fejenként nettó 850 forint volt – folytatta Majdán Bálint. Az ételeket úgy kellett kitalálni, hogy 4 óra alatt, egy átlagosan felszerelt étkeztető főzőkonyhán, hétköznapi körülmények között, akár több száz fogyasztó részére is elkészíthetők legyenek és közétkeztetési körülmények között is lehessen tálalni őket.

A csapat menüje a döntőben. A börtönben valószínűleg nem így tálalják az ebédet, de stíriai metéltet a fogvatartottak is szoktak kapni

Forrás: KÖZSZÖV

A börtönben is felszolgálhatnák

Az előzetes válogatás után a középdöntőben kellett először „élesben” lefőzni az ételeket, amiket aztán a döntőben ismét bemutathattak, ám ott 10 fő helyett már 30 főnek kellett elkészíteni a menüt. A BV-csapat menükártyáján a következők olvashatók: „Zöldséges gombaleves, zöldfűszeres, zabpelyhes palacsinta betéttel. Zabos céklafasírt paprika-mártás ágyon bulgurral és burgonyaprószával. Stíriai metélt fűszeres almapürével.”

Hogy esznek-e ilyeneket egy börtönben? – Stíriai metéltet biztosan, mert azt szoktunk máskor is csinálni, ez többek között a fogvatartottak egyik nagy kedvence. A desszerteket általában véve kedvelik.

De nyilván a versenyre is úgy találtuk ki a menüt, hogy az nálunk is elkészíthető és felszolgálható legyen. Ahogy más közétkeztetési intézményekben, úgy a börtönben is vannak előírások arra vonatkozóan, hogy milyen élelmiszerfajtából és mennyit kell biztosítanunk. Közben oda kell figyelnünk arra is, hogy mindezt lehetőleg változatosan tegyük. Alapjában véve ezek határozzák meg, hogy mit főzünk – árulta el Majdán Bálint, akitől azt is megtudtuk, a fehérvári börtönben 8 hetente kerülnek ugyanazok az ételek a tányérokba.

Főzés telefonon

A döntőbe jutott 12 csapat – többnyire olyan nagyobb cégek, akik konyhai felszerelésekkel foglalkoznak -, közül négy gárda érkezett a büntetés-végrehajtásból. Bálint mellett egyébként pécsi, kaposvári és kalocsai kolléga főzött a team-ben. Nem mellesleg, ez a tény is emeli a megszerzett ezüstérem „fényét” (a kiemelt első hely mellett több érmet is kiadtak), hiszen alig néhányszor tudtak csak együtt gyakorolni a versenyre, a többi alkalommal csupán telefonos egyeztetés zajlott a csapattagok között. A mindennapokban Bálint állítja össze az intézeti étlapot, illetve az alapanyagok rendelésével foglalkozik. Másodállásban azonban rendszeresen főz egy rendezvényközpontban, ahol számos esküvőt tartanak, otthon viszont a felesége készíti az ételeket.

Majdán Bálint sem ebben a ruházatban dolgozik odabent, de ha esküvőn főz, ezt viseli

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

– A börtönbe tíz éve kerültem és beletelt egy kis időbe, amíg megszoktam, hogy zártabb, szigorúbb minden a konyhában is – tette hozzá. Azt talán kevesen tudják, de a börtönben a fogvatartottak főznek, ehhez pedig nyilván megfelelő szabályokra, ellenőrzésre és felügyeletre van szükség, hiszen a konyhában – ha úgy tetszik – veszélyes eszközökkel dolgoznak a beosztottak. Nem is állhat be akárki főzni! Szakértelem viszont nem kell hozzá, hiszen utasítás szerint történik minden, márpedig, ahogy arra a szakácsverseny is bizonyíték, Majdán Bálint és társai értik a dolgukat! Ezért arra készülnek, hogy a kétévente kiírásra kerülő versenyen, 2025-ben ismét elindulnak.