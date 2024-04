A programról az Élni teljesen jó! nevet viselő munkacsoport vezetője, a programot szervező Kissevichné Toldi Hajnalka beszélt a feol.hu-nak. – Eberlein Éva, identitás coach, szintén az egyházmegye tagja tartja az előadásokat és vezeti a beszélgetéseket a nap folyamán. Ő egyébként országszerte tart hasonló rendezvényeket és gyakran hívják határon túli településekre is. Nálunk most először vezet ilyen tréninget, amely nagyon is fontos kérdést feszeget: a szexualitást, illetve a szexuális nevelést.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Gyakori kérdés, hogy mikor kezdjem, mit mondjak? Van, aki attól fél, hogy túl korán kezdi, más attól, hogy túl sokat vagy éppen túl keveset mond el. Ezekben segített eligazodni a szombati tréning. A program elsősorban 0-12 éves gyerekek szüleinek szólt, de idősebb, már kamaszok szülei is részt vettek a rendezvényen, hiszen ők is kaphattak olyan praktikus tanácsokat, amelyeket otthon aztán a gyakorlatban is hasznosítani tudnak. Ahogy azt a program szervezője megjegyezte, a szexualitás a vallásos emberek életének is részét képezi, ám nyilván ők más keretek között gondolkoznak és vélekednek erről a témáról, de ami számukra is fontos és amit a program is hangsúlyozott: merjünk tabuk nélkül beszélni a gyerekünkkel a témakörbe tartozó fontos kérdésekről!