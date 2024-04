– A csapat és jó magam is szabadtéri edzés pártiak vagyunk. Ennek oka egyszerű, sajnos nekem nincs saját légkondis termem, ez álom is marad már, így a művelődési házban, a klubban nyomjuk az edzéseket, mert a tornatermek bérleti díja megfizethetetlen a covid óta. Nagyon hálásak vagyunk a helyért rossz időben, télen, de valljuk be, nem edzésre találták ki a művelődési házakat, se fűtés, se felszereltség szempontjából. Szóval mindezek miatt, ahogy az idő engedi, terem helyett a szabad levegőt választjuk – mondja lelkesen Tóth Szilvia kétgyermekes édesanya.

A jó idő beköszöntével a térköves udvarára hívja tanítványait Tóth Szilvia

Fotó: Interjúalany

– Sokáig próbálkoztunk a sportpályán vagy az Ifjúsági parkban, de árnyékos helyet megfelelő talajjal és nézőközönség nélkül találni nehéz feladat. Aztán a semmiből jött az ötlet, miért nem csináljuk a székhelyemen, a saját "termemben"? Kipróbáltuk és működik: árnyék van megfelelő talajjal, eszközök helyben, így köredzést is tudok tartani az édesanyáknak, miközben a gyerekeiket trambulin, csúszda, hinta, nyáron pedig medence várja! Nyáron csináltunk már lámpafényes edzést is a nagy meleg miatt. Kérdezhetnéd, miért engedem be a privát szférámba, a házam udvarára a tanítványaimat?! De ők már annyira az életem részei, hogy meg sem fordulna a fejemben, hogy miért ne tenném! Szuper közösség és nagy szeretettel fogadunk minden új tagot is! – zárta gondolatait.