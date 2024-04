Az ország számos városában működő szív egyesületek a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdőknek és a gyógyultaknak nyújtanak segítséget. A szervezeteket a Magyar Szív Egyesületek Országos Szövetsége, a MASZEOSZ fogja össze. A tagok számára fontos a közös sorsból fakadó tapasztalatok és élmények megosztása, a rendszeres találkozók, közösségi programok szervezése. Az idén nyolcéves Székesfehérvári Szív Egyesület közel 100 taggal működik Komjáthy György elnök vezetésével. A tagok igénybe vehetnek orvosi tanácsadást, heti kétszer két órában szerveznek speciális tornát Fábián Árpád gyógytornász vezetésével, és rendszeresek a találkozók, a közösségi programok is. Kiemelt eseményként 2022 júliusában Székesfehérváron rendezték meg a Szív Egyesületek Országos Találkozóját.

A Deák Ferenc Technikum tornatermében rendezett csütörtöki találkozón Komjáthy György elnök a tagság nevében köszönetét fejezte ki az Önkormányzat országosan is példaértékű támogatásáért, melynek köszönhetően az egyesületet működtetni tudják.

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta, különböző közösségeken, egyesületeken keresztül szeretnének minél többeket megszólítani és elérni azt, hogy mozogjanak, sportoljanak szakemberek támogatása mellett. Ha a polgárok jobban, egészségesebben élnek, akkor a város egésze is egészségesebb lesz. Ilyen elvek és célkitűzések mentén működik a Nyitott Tornatermek-program is. Az Önkormányzat a jövőben is igyekszik fenntartani az Egyesülettel való jó együttműködését és támogatását.

Molnár Tamás, a környezetvédelmi és civil ügyek tanácsnoka, önkormányzati képviselő köszönetét fejezte ki a Székesfehérvári Szív Egyesület tagjainak munkájáért, ami irányadó és példaértékű. Mint fogalmazott, egy civil szervezet működtetése, szervezése szolgálat, és az ilyen kis közösségekből áll össze Székesfehérvár közösségének egésze.

A találkozón részt vett Boznánsky Petra, a szervezet tanácsadó szakorvosa is. Elhangzott, hogy az Egyesület néhány éve önkormányzati segítséggel vásárolt egy defibrillátort, majd végeztette el idén a készülék kötelező karbantartását. Ezzel az eszközzel azonnali segítséget tudnak nyújtani rosszullét, szívritmuszavar esetén. - olvasható az ÖKK közleményében.