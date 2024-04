Rendszeresen sütnek a kemencében, hol langallót, hol tököt, most kenyeret. A helyiek kedvelik ezeket a közösségi programokat, ahogy most is tették: „Igazán jó kenyeret sütni valóban művészet, de ha ügyesen csináljuk, a siker nem maradhat el" – hangzott el a helyszínen, ahol sima házi fehér kenyér és pirított hagymával töltött finomság készült. Nos, a martonvásáriak futball kifejezéssel élve, vettek egy jó kapust, Boda Balázs pék személyében, akinek a szakértő szemei és kezei előtt, s alatt készült a „Mindennapi kenyerünk".

Az egyik hangulatfelelős Kaszab Tibor countryzenész volt

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Aki a piacon járt az a kemencéhez is odasomfordált és falta a finom, ropogós frissensült pékárut, miközben fülbemászó dallamokat hallhatott az egyik legnagyobb hatású magyar countryzenész, Kaszab Tibor jóvoltából. Jó volt megtapasztalni, hogy a kenyér éltető erejét, amely akárcsak a múltban, most is mindent összekötött, nemcsak a tésztát, de az emberi kapcsolatokat és a közösségeket is.