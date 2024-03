A húsvétot megelőző vasárnapot a keresztyén világ ünnepként tartja számon. Jézus földi élete során többször is volt Jeruzsálemben, virágvasárnapi bevonulás azonban csak egyszer történt. A szamárháton érkező király elé szórt pálmaágak miatt több nyelvben is pálmaünnepnek nevezik ezt a napot. A magyarban több közép-európai nyelvvel együtt a virág szó került a nevébe. A jeruzsálemi bevonulás napja sajátos a keresztyén megemlékezések között. Miközben az európai népek életében sok hagyomány kötődik a tavaszi ünnephez, a krisztusi bizonyságtétel olykor a háttérbe szorul. Az újjáéledő természet fölötti öröm önkéntelenül hagyományok sokaságát hozza elénk. Készülnek a jeles alkalomra Székesfehérváron a Budai úti református közösségben is, a gyülekezet lelkipásztorával Berze Jánossal beszélgettünk.

Előttünk a virágvasárnap, különleges programokkal készül a gyülekezet az alkalomra!

Próbáljuk úgy megélni és szervezni az ünnepi alkalmat, hogy olyanok számára is hívogató, érdekes és tartalmas legyen, akik nem feltétlenül a gyülekeztünk aktív tagjai. Az egyik ilyen, amit minden vasárnap megtartunk, a kilenc órakor kezdődő Istentisztelet, ami egy kicsit talán modernebb, kötetlenebb, de áldott alkalom. Úgy látjuk, az esemény talán a fiatalabbak körében népszerű igazán, hiszen dicsőítő zenekarunk az Igére Hangolva nevű formáció is szolgál ezeken az összejöveteleken, és központi figyelmet kap a zene.

Délután pedig megint csak a zene kerül előtérbe, ez is érdekes színfolt a gyülekezet életében.

Ez egy délutáni áhítat. Már régi hagyomány, de mégis újszerűen hat, hogy felolvassuk az evangéliumból Jézus szenvedéstörténetét egészen a feltámadásig, és a passiónak egy egy szakasza között pedig csodálatos komolyzenei művek csendülnek föl a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar kíséretében. Ez egy nagyon nagy lelki és zenei élmény is egyben, és az eddigi tapasztalatok alapján jó érzés kimondani, hogy minden esetben megtelik a templomunk ilyenkor.

Több ez mint egy koncert, vagy esetleg zenei alkalom, jól érzem?

Feltétlenül, hiszen a zenei felütés mellett mégis csak Jézus csodálatos áldozatára gondolunk ilyenkor. Jézus azért jött hogy kibékítsen bennünket Istennel, önmagunkkal, és egymással is. Ha ebben ez az alkalom eszköz lehet, akkor különösen is megéri megszervezni és nagyon hálásak vagyunk érte.

Nem túl könnyű a mai időkben megszólítani sokszor a gyülekezet tagjait sem, de a világban élők közé különösen nehéz eljuttatni az üzenetet, egy ilyen alkalom segíthet ebben a munkában?

Sokszor tapasztalom sajnos hogy a világ állapota feszültséget, idegességet, bizonytalanságot okoz az emberekben. Hajlamosak vagyunk lefelé nézni a porba, a nyomorúságba, a küzdelmeink színterére, és ebben az állapotban nagyon nehéz megszólítani, felnyitni a szemeket egy másik valóságra. Akárhogyan is nézzük, sajnos azt tapasztaljuk, hogy a világ megmondó embereinek, a civilizációnk formálóinak sokszor nagyon is konkrét válaszaik vannak az élet nagy kérdéseire, amik viszont nagyon sokszor hamisak, becsapnak és félrevezetnek bennünket. Többnyire arról szólnak, hogy szerezz meg mindent amit akarsz, csak az a lényeg, hogy mennyi pénzed van, valósítsd meg önmagad bármi áron is, tiporj el másokat ha éppen utadba állnak, az a fontos hogy milyen rangod van éppen, és sorolhatnánk még sokáig. Ha nekünk nem lenne a kezünkben Isten igazsága a Biblia, nem lenne a gyülekezet, nem lenne Igehirdetés, nem ismernénk Jézust, vagy éppen nem készülhetnénk egy ilyen zenei alkalomra, amire éppen készülünk, mi is becsaphatóak lennénk, mert emberek vagyunk. Így azt hiszem, egyetlen dolgunk van csak, Jézus evangéliumának üzenete bármilyen módon és formában.