Cipőket le! Ez az első szabály, amely meg is teremti azt a kellemes érzést, mintha hazaérkezne az ember. A szobába belépve 7 csillogó szempár fogad, akik hasonló gyermeki izgatottsággal várták a kezdést, ahogyan én. Rozi néni - ahogy a gyerekek hívják - helyet foglal, s megkezdődik a csoda.

Előkerül a mesejáró-térkép, amely a gyermekek érzéseit helyezi előtérbe, s játékosan ugyan, de erősíti a tudatot, hogy a tiszta kommunikáció, s hogy elmondjuk másoknak éppen mi zajlik bennünk, milyen érzéseink vannak, az milyen fontos a való életben. Nagy szavak hagyták el a mindössze 7-8 éves lurkók száját, akik ugyanolyan nyitottsággal beszéltek a boldog pillanataikról, ahogy a szomorúbb momentumokról is, s közben ami talán a legfontosabb a mai rohanó világunkban, figyeltek egymásra!

Nem egy átlagos mesedélután

Fotó: Bagotai Zsanett / feol.hu

Az érzelmek tengeréről a mesék szigetére repítette el őket Rozi néni, s miközben a gyermekek kényelembe helyezték magukat, tágra nyílt szemekkel hallgatták, hogyan vív csatát a kicsi hóvirág a téllel, s ez meg is adta a délután tematikáját, amely a tavaszvárás és a virágok témakörére épült. Naívan gondoltam, hogy ez csak egy mese, de itt semmi nem átlagos, nemcsak a funkcióját tölti ki, hanem fontos kérdéseket taglal, amelyet gyermeki nyelven közvetít Rozi néni, s az üzenet valahogy mindig célba ér, s játék közben épülnek be olyan dolgok, amelyek későbbi életük során meghatározóak lehetnek, mikor egy-egy fontos döntés előtt állnak. A hóvirág meséje felnőtteket is elgondolkodtató témát taglalt, mégpedig a hazugságot. Létezik olyan, hogy kegyes hazugság, mi a különbség a füllentés és a hazugság között, hazudni minden esetben súlyos bűn? Ugye, hogy önöket is elgondolkodtatják ezek a kérdések, sőt saját életükre reflektálva próbálnak agyalni, hogy vajon mikor kerültek olyan helyzetbe, amikor kegyes hazugsággal akarták menteni a menthetőt? A gyermekek gondolatai is "villámként cikáztak" a szobába, s ahogy Rozi néni mondja itt nincs rossz válasz, vagy rossz gondolat, egy cél van, mégpedig az, hogy hagyjuk kibontakozni őket, mindenki kapja meg a kellő figyelmet, hallgassák meg egymást, s a végén épüljön be a fontos üzenet úgy, hogy mindenki megértse a lényeget.