Ha korábban nem is, húsvétra mindenképpen ragyognia kell a lakásnak, ezért még van pár hetünk arra, hogy kijelöljük azt a bizonyos napot, amit teljes egészében a takarításra szánunk. A szokásos heti takarítás során letöröljük a bútorokról a port, megtisztítjuk a tükröket, kisúroljuk a kádat, mosdókagylót, toalettet, kiporszívózunk és felmossuk a padlót. A nagytakarítás során azonban ezeket a feladatokat egyéb teendőkkel is ki kell egészítenünk. Ezek a következőek:

Ellenőrizzük a hűtőszekrényt, ha szükséges takarítsuk ki!

Alaposan meg kell tisztítani a sütőt és a mikrohullámút is.

Ott van még az ablaktisztítás, a függönymosás, és a redőnyökről sem szabad megfeledkezni.

Ki kell tisztítani a szőnyegeket.

A szekrényeket át kell nézni, a téli ruhákat pedig elrakni.

KÉSZÜLJÜNK FEL EGY NAPPAL ELŐTTE

A takarítás napját érdemes szombatra időzíteni, ehhez persze pénteken már át kell gondolni néhány dolgot. Például ellenőrizzük le, van-e megfelelő mennyiségű tisztítószerünk, és azt is tervezzük meg, hogy mit fogunk enni ezen a napon, mert bevásárlásra és főzésre egészen biztosan nem marad idő.

KEZDŐDHET A MUNKA

Reggel érdemes a mosással kezdeni, hiszen a mosógép helyettünk is dolgozik. Szedjünk össze mindent, amit ki kell mosni. Amíg lemossuk az ablakot, addig tiszták lesznek a függönyök.

Ha nem szeretjük a fürdőszobát takarítani, akkor érdemes ezen is minél előbb túlesni. Fújjuk be vízkőoldóval a toalettet és hagyjuk kifejteni a hatását, addig letörölhetjük a port a szekrényekről, megtisztíthatjuk a tükröt és kidobhatjuk a felesleges kozmetikumokat, amelyek már lejártak.

Ha hagyjuk megfelelő ideig hatni a tisztítószereket az egyes felületeken, akkor már csak egy nedves ronggyal kell áttörölni őket.

HÁLÓSZOBA, MÉG DÉLELŐTT

A fürdőszoba után jöhet a háló. Mindenhol töröljük le a port, munka közben fontos, hogy fentről haladjunk lefelé. Tisztítsuk meg a redőnyöket, az ablakokat – a függönyök és az ágyneműk már lehet, hogy azóta patyolat tiszták. Porszívózzuk fel a helyiséget, a matracokról se feledkezzünk meg, majd rakjunk rendet a szekrényekben.

MEHETÜNK A NAPPALIBA

Itt is kezdhetjük a portörléssel, a növények leveleiről se feledkezzünk meg! Ezután porszívózzuk le a kanapét és a foteleket, és persze a szőnyegekre is szánjunk elegendő időt. Ha ez utóbbit nem tudjuk egyedül megoldani, akkor lehet, hogy érdemes szakemberre bízni a tisztítást.

Tipp: a fabútorokra használhatunk akár kókuszolajat, amely nemcsak tisztít, hanem ápol és fényesít is.

JÖHET A KONYHA

A konyhát érdemes a végére hagyni, töröljük át a polcokat, bútorokat, valamint nézzük át a szekrényben lévő élelmiszereket, és dobjuk ki azokat, amik már lejártak. Mindent pakoljunk ki a hűtőből, és mosogatószeres szivaccsal töröljük ki a belsejét. A tűzhelyet és a mikrohullámú sütőt is alaposan tisztítsuk meg, és ne feledkezzünk meg a páraelszívóról sem.

Ha mindenen túl vagyunk, akkor mossuk fel a padlót. Ezután vegyük elő a tavaszi dekorációt, öltöztessük ünneplőbe a lakást és élvezzük, hogy minden csillog és villog körülöttünk.

(Forrás: mindmegette.hu)