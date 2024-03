– Kedden este megtartottuk Staff értekezletünket. Az ember nem is gondolná, hogy milyen szervezést igényel egy ilyen nap, mennyi emberre van szükség a lebonyolításához, mennyi sok feladatot kell megoldani. Készen fogunk állni! – mondta a FittBogárd főszervezője , Tóth Szilvia a FEOL-nak, kiemelve: – Mivel eseményünk kezdetektől fogva jótékony célú, ezért a csapat is önkéntesekből áll, azt szeretnék, hogy a rendezvényre kilátogató családok egy életre szóló, marandó élménnyel gazdagodjanak. Éppen ezért a szervezés során igyekeztünk olyan új ötletekkel előállni, amelyek mind ezt a célt szolgálják, kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre valót – fűzte hozzá, majd a keddi értekezletről is beszélt:

Minden fontos részletet tisztáztak az eseménnyel kapcsolatban.

Fotó: Fekete-Tóth Brigitta

– Minden fontos részletet tisztáztunk, megbeszéltük, hogy milyen feladatokat kell elvégezni szombatig, vagy hogy miként és hogyan rendezzük be a küzdőteret, de természetesen az esemény napja is szóba került. Kijelölésre került ki lesz a pénztáros, ki fogja vállalni a "bemondó" szerepét a színpadon, kik fogják biztosítani a gördülékeny bejutást, a gyereksarok felügyeletének beosztását, a security feladatokat és így tovább. A feladatok átbeszélése, a felelősök kijelölése után átadtam a csapatnak egy kis ajándékot, a FittBogárd Staffos pólókat. Mondanom sem kell, volt öröm rendesen! A megbeszélést a csarnokbejárással zártuk, ahol megmutattuk átbeszéltük, hogy helyileg mit hol képzelünk el illetve valósítunk meg a gyakorlatban szombaton. Várunk mindenkit szeretettel!

Az önkéntesek lelkes csapata, büszkén feszített az egyenpólóban.

Fotó: Fekete-Tóth Brigitta

Íme az önkéntesek névsora, akikre Tóth Szilvia nem is lehetne büszkébb: Fekete-Tóth Brigitta, Fekete János, Csutiné Tóth Katalin, Tóth Noémi, Sűller Csaba, Pörgye Tamás, Kipilla-Zámbó Zsuzsanna, Kipilla Csaba, Simonné Évi, Simon Kata, Simon Anna, Sándor Kata, Varga Csabáné Andi, Varga Csaba, Csuti Emma, Csuti Franciska, Fekete Tamara, Horváth-Király Frida, Zágonyi Petra, Pásztor Lili.