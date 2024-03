– A célunk egyértelmű, hogy a helyi és a környékbeli lakosok megtalálják a kedvükre való holmit. Itt nem csak a rászorulókról van szó, hanem bárkiről! – tették hozzá, majd a napokban megrendezett esemény sikeréről is ejtettek néhány szót:

– Nagyon szép ruháink érkeztek ezúttal is. Szeretjük látni, hogy egyre többen érkeznek az eseményünkre, olyanok is, akik ismeretlenek. Más településről is átjárnak már hozzánk! Folyamatosan kérdezik klienseink, hogy mikor tartunk újra börzét. Jó látni a gyermekek arcán az örömöt, mikor játékot találnak. A konyhai eszközök, ágynemű nagyon keresett, így az ismét hamar elfogyott. Szuper érzés számunkra ha ezzel tudunk segíteni! – értékelték a sikeres börzét az előszállási családsegítők.