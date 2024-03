A vármegyei tojásfa projekt – amelyet egy évvel ezelőtt hirdettek meg Alsószentivánon – hatalmas sikert aratott, és Lepsény idén sem akart kimaradni ebből a kreatív kihívásból.

A 2024-es évben egy 10 centiméteres hungarocell tojást küldött a község a megyei tojások közé, amely Lepsény első képi ábrázolását viseli: egy 1528-ból származó erődített templom képét.

Lepsény ábrázolása Lázár deák 1528-as térképéről

Forrás: Borsos György/Lepsényi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

– Lázár deák 1528-ban készült el az első magyarországi nyomtatott térképpel, amelyen szerepel Lepsény is, Lepsin név formában – mesél Borsos György, a település könyvtárának vezetője a feol.hu-nak a lepsényi tojásra került dekoráció hátteréről.

– A kép egy erődített templomot ábrázol. Az egykori katolikus templom stilizált ábrázolása ez, de valószínűleg némi eredeti jegyeket is visel magán, hiszen Lázár deák térképén nem találni pont egy ugyanilyen ábrázolást. A kőfallal való körbekerítés annak az eredménye, hogy 2 évvel vagyunk 1526. augusztus 29., azaz a mohácsi vereség után. Az országot török rabolja, a nagyurak fosztogatnak. Ez a helyzet volt jellemző az egykori Lepsényre is! Ez az egykori ábrázolás került az idei tojásra, ami most már a 2024-es Fejér vármegyei tojásfát is díszíti.

Bálint Lászlóné Langer Gabriella két napig festette az új gigatojást Forrás: Sütő Krisztina/Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

De a lepsényiek nem álltak meg itt: a Művelődési Ház dolgozói és a Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére az óriás tojások szaporodása vette kezdetét a falu központjában.

Az első gigatojás már 10 éve “vándorol” ki minden évben a település központjába, hogy hirdesse a közelgő ünnepeket. A sok éves “szingli” létet ebben az évben megtörték! Bálint Lászlóné Langer Gabriella által festett második tojás két napig készült, amelyre varázslatos tájképet festett: egekbe magasodó hegyekkel, csodálatosan kék színben pompázó tóval és a sejtelmes kis házikóval, ahová bárki szívesen behúzódna.

Gabriella csodálatos tájképet festett a hatalmas húsvéti tojásra hegyekkel, tóval és házikóval

Forrás: Sütő Krisztina/Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár



A falu központjának sétányára – a több tucatnyi húsvéti tojással díszített két fa ölelésébe – így már két tojás is kikerült, amelyet az évek során szeretnének sok-sok giga tojással tovább ékesíteni. Bár Gabriella nem a lepsényi tájat álmodta az alkotására, de a település is bővelkedik a szépségekben és talán a jövőben készülnek majd olyan tojások is, amelyek Lepsény büszkeségeit is megörökítik.

Az évek alatt kialakuló “tojássor” a későbbiekben nem csak a falubelieknek, de az arra járóknak is népszerű látványosság lehet, de akár egyedi selfie-ponttá is válhat.