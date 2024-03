A tavasz érkezésével visszatért egy már jó pár hónapja elfeledett hobbim: a kertészkedés. Így nem is telt el sok idő, már a pénztárnál álltam sorba, kosaramban jó pár virághagymával, palántával és egy nagy halom virágfölddel. Mikor az ember ilyen hirtelen elhatározásra jut, arra sem gondol az adott pillanatban, ezt hogy viszem én mind haza egyedül, ráadásul gyalog? Persze az akarat erősebb volt mint egy futó gondolat, így ha csigatempóban botladozva is végig az utcán, de visszaértem sikeresen kincseimmel. Már eltelt azóta jó pár nap, a tavaszi virágaim már szépségükben pompáznak, és a kis magok is lassan elérik a föld peremét és világot látnak. Én pedig ennél nem is lehetnék boldogabb.