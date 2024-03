Lassan olvad minden, ami egyet jelent azzal, hogy a téli bénultságból lassan mindenki átcsoroghat a színes-szagos életbe. A tavasz az újjászületés, talán egy kicsit az újrakezdés időszaka is. Nagyon sokáig messiásként vártam a márciust, mert úgy éreztem, hogy a természettel egyetemben valahogy én is új erőre kapok. Rá kellett jönnöm azonban, hogy a változás nem az időjáráson, vagy magán az időn, a jó istenen, vagy a szerencsén múlik, hanem egy elhatározáson, ami bennem kell, hogy megszülessen. Úgy pedig, hogy elköteleztem magam a fejlődés mellett, és a haladást nem csak várom, mint a sült galambot, hanem teszek is érte, életemben először csupán annyit remélek a tavasztól, hogy a hőmérő higanyszála pár fokkal feljebb kúszik.