Kerestem, kutattam, sőt még egy „figyelőegységet" is ráállítottam, de semmi, ma már senki sem látta. Töprengek: vajon most az elmaradt címlapfotó miatt mérges, vagy a hirtelen jött lehűlés kavarta össze? Pedig esküszöm, én próbáltam jó haverja lenni, hiszen amíg ő kirándulgatott, addig én itt voltam az eltelt párszáz napban is és vigyáztam lakhelyére, sőt, pontosan úgy hagytam, ahogy volt, mert tudom rigolyás rá. Pedig aztán a múlt is ideköti, valóságos celeb már a faluban, a kisebbektől a legnagyobbakig mindenki figyelte élete fontosabb mozzanatait. Sok kép készült róla, amikor például a szemünk előtt csípte fel a jövendőbeliét, ahogy turbékoltak, vadásztak a váli víz partján. Reméljük, hamarosan előkerül, hogy elmondhassam az egyik ismerősöm mégis csak lencsevégre kapta...