Noha ehhez egy kicsit meg kell erőltetni az agytekervényeket, ugyanis az idő esős, borongós, a többi feltétel azonban adott: az agárdi szabadstrandon (a Gárdony, Üdülők útja 1. szám alatt) első ízben rendeztek a hosszú hétvégén palacsinta- és gombócfesztivált. Az ötletet egy balatonalmádi rendezvény adta – erről a településről érkezett Mészáros András szervező és "csapata", a grillételek királyai. Ők nemcsak az édes – vagy éppen sós – finomságokkal, de sült húsokkal, köretekkel is kitelepültek a part menti sátrakban, több más céghez hasonlóan. S itt jegyezzük meg: a rendezvény kézműves vásár is egyben, így eper, sajt, méz, chili, kürtőskalács, bőrdíszmű vagy éppen párna is szerepel a kínálatban.