Mits Marci előadóművész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 2008-ban végzett, mint szaxofon előadóművész, tanár. 1999-ben megalapította saját zenekarát a MITS JAZZ BAND-et, mellyel számos fesztiválon szerepelt itthon (Alba Regia Jazz Fesztivál, Alba Impro Jazz Fesztivál stb.) és külföldön is! Az utóbbi időben az ország legismertebb gyerek zenekarában az Alma zenekarban is felbukkant, de pár napja közösségi oldalán új információk jelentek meg a formáció és a zenész kapcsolatáról! Erről, és sok más dologról is kérdezte Bokányi Zsolt a beszélgetésben!