Podcast stúdiónk és Bokányi Zsolt vendége Tárnok Ákos a Kákics és a Los Andinos zenekar vezetője volt. Telefonon mesél a március 15-i rendezvényekről amin felléptek, a "Huszáros" műsorról, aminek nagy sikere volt a közönség soraiban, a tervekről és várható koncertekről, illetve a beszélgetés végén szóba kerül majd a 70-éves rock and roll zene is, ami nagy hatással volt Ákos életére is.