Szépréti Krisztina, Jócsák Éva és Gulyás Judit létrehozták a JóPont Alapítványt, majd az ehhez kapcsolódó adományboltot, később boltokat. Első üzletüket Gárdonyban nyitották, míg alig egy évvel ezelőtt Székesfehérváron is létrehoztak egy adományboltot. Hogy a használt, de jó állapotú ruházati és háztartási termékeket, eszközöket hogyan lehet körforgásban tartani úgy, hogy mindeközben segítséget is nyújtanak különböző közösségeknek? Többek között erről is beszélgetünk a JóPont Alapítvány kuratóriumának tagjaival, Szépráti Krisztinával, Jócsák Évával és Gulyás Judittal, akiknek mindig van egy jó ügyük.