Az események szervezője, a Jakab-házaspár felkeresésünkre reagálva elmesélte, hogy szerettek volna hagyományt teremteni és méltó, felemelő ünnepi megemlékezést tartani szeretett falujukban, ami sikerült is.

– Délután 17:00-kor gyülekeztünk a szabad téri színpad előtt a felvonulásra. Kenyérlángossal és teával vártuk az emlékezni vágyókat, akik meghitt családias körben készíthették fel lelküket és emlékezhettek meg a forradalmárok hőstetteiről. A Himnusz eléneklése után, elindult a menet a főutcán, az eseményhez méltó dallamok lengték be Mátyásdombot, míg nem a park főterén lévő emlékműnél elhelyeztük a mécseseket, zászlókat. Közösen elszavaltuk a Nemzeti dalt és elénekeltük a szózatot. Az önkormányzat részéről köszönjük szépen Ignácz Zoltán képviselő úrnak és családjának, hogy megtiszteltek minket és hogy végig sétáltak velünk – meséli a házaspár, majd a szombati versenyről is ejtettek néhány szót, ami már oldottabb hangulatban telt.

A darts verseny ismét nagy népszerűségnek örvendett.

Fotó: A szervezők

– Nem csak darts verseny volt ismét, hanem a házassági évfordulónkat is itt ünnepeltük! Akik eljöttek és akiket meghívtunk, mindenki elfogadta a az invitálást egy jó kis bulira. A nyeremények és a játék izgalma mellett egy kis vacsorával is kedveskedtünk a vendégeknek. Köszönjük a felajánlásokat, az ajándékokat, az ízletes vacsorát pedig Ignáczné Böbének és férjének, aki rendületlenül sütötte a kolbászokat és szalonnákat. Mondanom sem kell, hogy mind elfogyott! A játék pedig nem is alakulhatott volna jobban. Nagy érdeklődés övezte a darts versenyt, így kettő első és második, egy harmadik és egy negyedik helyet is kihirdettünk. Aztán végül közkívánatra összecsaptak az élen állók, amiből Vigháziné Hajni került ki győztesen Ignácz Martint legyőzve. A verseny követően aztán elkezdődött a buli, ami egész késő estig tartott!