Borzas, szuka kutya a becslés szerint 2022. június 18-án született. Az egyik hátsó lába egy régi sérülés miatt sajnos olyan rossz állapotban volt, hogy amputálni kellett de szerencsére sem a mozgásában, sem pedig az életmódjában nem zavarja. Kedves, csendes és jó lelkű. A szobatisztasággal már nincsenek nagy problémái, másik kutya mellé is ideális választás. Pórázon pedig kimondottan ügyesen sétál. Ami a méretét illeti közepes testű, beagle nagyságú.

Borzas

Daru egy kan kutya és a becslés szerint 2022. szeptember 19.-én jött a világra. Szép, sűrű fehér bundával rendelkezik, amit már csak egy kozmetikus tud még szebbé varázsolni. Vágyik a szeretetre és nagyon ragaszkodik az emberekhez. Sokat fejlődött a menhelyen, de azért a kutyaiskola ráfér. Pórázon jól sétál. A mérete pedig a pulinál egy kicsit nagyobb.

Daru



Flin, aki egy ivartalanított tacskó jellegű kan becsült születése 2022. augusztus 2.. Nagyon szeret játszani más kutyákkal. Jó kiállású, kedves, jól sétál pórázon, szeret új dolgokat felfedezni és imád kirándulni, éppen ezért ideális lehet családi kutyának. A legjobb egy olyan gazdi lenne a számára, aki sokat tud foglalkozni vele és egy olyan otthon, ahol van elég tér a játékra.

Flin

Narnia egy bull típusú szuka kutya, aki nagyjából 4 éves lehet, 2020. február 12-én születhetett. Öt kölykével került az ASKA-hoz, mert rossz körülmények között tartották őket. Csont és bőr volt, de ennek ellenére kitartóan táplálta kicsinyeit. Rendkívül hálás, kedves és nagylelkű eb, aki már szerencsére felszabadult és jó kedélyű. A gyerekeket és a felnőtteket egyaránt szereti. Az egyik kedvenc időtöltése a séta, így túra partnernek is nagyon jó választás.

Narnia

Végül pedig Simi, aki egy ivartalanított kan kutya. A becslés szerint 2020. szeptember 9-én született. A menhelyen nőtt fel. Ügyes a pórázon, játékos, de ugyanekkor sokat is komolyodott. Imád a szabadban lenni, jól bírja a hosszabb távokat is, így vele is lehet nagyobb túrákat tenni. Egy olyan család lenne számára az ideális, ahol vannak gyerekek is, akikkel játszhat.

Simi



A kutyusok után érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: a 06/30-903-8218-as telefonszámon az [email protected] e-mail címen.