A nőnap a "legvirágosabb" jeles napok közé tartozik, így nem véletlen, hogy ilyenkor a virágüzletek átlagos napi forgalma megtöbbszöröződik. Így van ez a fehérvári Városi Piacon is, ahol megannyi gyönyörűség várja reggeltől egészen 17 óráig a férfiakat, hogy meglepjék szeretett kedvesüket, szeretteiket. Egyik vásárlóval szóba elegyedve kiderült, hogy ő a virág mellé nem csokoládét, hanem sokkal inkább szeretet és odafigyelés ad párjának, mert a rohanós hétköznapokban nem mindig jut kellő ideje erre, de tudja, hogy az ajándék mit sem érne enélkül.

Ezt követően a gyönyörű virágok felé vettük az irányt, választék persze akadt bőven, frézia, jácint, tulipán, nárcisz, illetve rózsa, gerbera, szegfű és orchidea is volt a kínálatban. De vajon melyik a sláger az idei nőnapon?

Krisztina évek óta várja a vásárlókat ezen a jeles napon.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

— Korán indult a nap, de nőnap már csak ilyen. Reggel volt egy nagy rohamunk, de szerencsére azóta is folyamatosan érkeznek a vásárlók, akik közül némelyik igazi úriember, hiszen többen vittek kolléganőiknek is vágott virágot ezen a jeles napon. Ilyenkor a tavaszi, illatos virágokat keresik leginkább, a tulipán pedig az abszolút sláger – mondta Krisztina, aki évek óta édesanyjával együtt viszi a virágüzlet és kimondottan erre az alkalomra egy szelfipont is kialakítottak.

A tulipán volt az egyik legnagyobb sláger, de ugyanúgy vittek a kisebb és a nagyobb cserepes, vagy csokros virágokból is.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

Egy másik virágárussal beszélgetve fény derült arra is, hogy bár tavaly óta az infláció mértékével nőtt a virágok ára, de ez sem szegte kedvét a vásárlóknak: – A nyolcadika a legerősebb forgalmú nap, így fel voltunk készülve, hogy ez most sem lesz másképp. Mi főként vágott virágot árulunk, nálunk is a tulipán volt a legkelendőbb. Bőven akadtak azonban nagy tételben vásárlók is. Reméljük, a hátralévő órákban elfogynak a portékák, de ha mégsem, akkor szombat reggel is mi itt vagyunk és állunk a vásárlók rendelkezésére.