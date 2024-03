A múlt hétvégén elértem a személyes Nirvánát: semmit sem csináltam! Ez nem az a "semmi", amikor azért csak csináljuk a “valamit”, nem, ez színtiszta "semmi" volt. Mivel ezt professzionális módon lehet csak művelni, egybe kötöttem a “pizsi”-nappal. Ebben az a jó, hogy nincs dátumhoz kötve és a program is laza. Teljesen fakultatív! Mondom hogyan kell abszolválni egy ilyen jeles napot: Reggel, amikor felébredsz és nincs kedved semmihez, akkor gyorsan neki is látsz. Hát nekem ez a hétvége olyan volt, mint egy jógaóra, ahol mindenki alszik a végén. De figyelem! A kezdők legyenek óvatosak: a semmittevés is megterhelő lehet, ha túlzásba visszük! Kezdjük lassan és gyakoroljunk sokat! Az élet túl rövid, hogy mindig elfoglaltak legyünk!