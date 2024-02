Több hónapja küzd a kislángi család a 14 éves Melissza gyógyulásáért. A kislány már 25 sugárkezelésen van túl, a daganat ugyan zsugorodott, de nem tűnt el, sőt a haja is elkezdett kihullani. A szülők minden erejükkel segítenek lányuknak, de végesek a tartalékaik, éppen ezért egyre többen sietnek a segítségére.

– Nagyon hálásak vagyunk minden segítségért: Magánúton felkeresett a Fradi marketing osztálya hogy megajándékozná Melisszát egy aláírt meccslabdával. Köszönettel elfogadtuk és az Adni Jó Kupa Baráti Kör révén a közösségi oldalon licitre is bocsátottuk. Egészen február 11, vasárnap 20 óráig lehet licitálni a labdára, amelynek bevételét Melissza gyógykezelésére és a házban lévő átalakításra fordítanánk, hogy könnyebb legyen az élete. Szeretnének akadálymentes fürdőszobát kialakítani, ugyanis sajnos a kád magas neki és alig tud kiszállni belőle – mondta az édesanyja, aki hozzátette azt is, hogy az Adni Jó Kupa Baráti Kör személyesen is ellátogatott hozzájuk és támogatásukról biztosították Melisszát.

Hogylétével kapcsolatban Surányiné Szaniszló Szilvia édesanya elmondta, hogy a sugárkezelés, vagy a kemoterápiás tabletták miatt stabilizálódott Melissza az állapota, ám a fáradtság nem múlt el. Nagyon megterhelik a kezelések. Továbbá köszönetet mondott a lelki és anyagi támogatásokért, amit kapnak. Aki szeretne segíteni az édesanya elérhetőségén megteheti a 0630/172 32 24-es telefonszámon.