Az első adományok már január végén megérkeztek a családhoz, ám azóta többen is becsatlakoztak a gyűjtésbe, így már nem csak a királyok városában, de a környékén is, például Enyingen és Budapest II. kerületében is szorgoskodtak az önkéntesek.

– Az összegyűlt adományokat szombaton vittük el a családnak - ruhákat, tisztító- és tisztálkodási szereket és élelmiszert. Nagyon köszönjük a sok segítséget a család nevében is! A gyűjtés folytatódik, amire folyamatosan szükség van: tartós élelmiszer, tisztítószer, tisztálkodási szer. Aki szeretné támogatni a családot, kérem jelezze nekünk! – mondta a FEOL megkeresésére Kasza-Pirka Ildikó, a Fejérben működő Dog Plusz Egyesület elnöke.

Kiemelte, hogy 2024-ben az egyesületük új célja, hogy nehéz helyzetben lévő családoknak is segítsenek. Így a most támogatott családnak – a nehéz anyagi helyzetük miatt – folyamatosan szüksége van adományokra, de sajnos sokan vannak még rajtuk kívül is nehéz helyzetben: – Úgy gondolom, nem kell mást tennünk, csak odafigyelni egymásra, észrevenni, ha valakinek segítség kell, megkérdezni ismerősünket, szomszédunkat, rokonainkat, hogy segíthetünk-e bármiben! – fűzte hozzá.