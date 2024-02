Éppen egy évvel ezelőtt történt, hogy Fejér megyében, a Soponyai-halastavak környékén sétálva Kusztor Attila egy sármánycsapatot vett észre. A törpesármányok a szántókon és bokrokon mozogtak, köztük egy különleges vendég, a törpesármány. Amatőr természetjáróként Attila nem ismerte fel azonnal a ritka madarat, így a madárhatározásban jártas szakértők segítségével azonosították be a nálunk oly ritkán látható madarat.

A madármegfigyelők és madárbarátok közössége, valamint a Magyar Madártani Egyesület figyelmét is felkeltette az eset. Mint kiderült, ez volt a 17. alkalom, hogy a törpesármányt hazánkban sikerült megfigyelni. Szűcs Norbert, a település polgármesterétől azt is megtudtuk, hogy a kis sármányok hírére rengetegen érkeztek a faluba.

De miért is olyan ritka nálunk a törpesármány? Lendvai Gábor, az MME Fejér Megyei Csoportjának Elnöke szerint a törpesármányok valójában a tundrán élnek, ott költenek és nevelik fel fiókáikat, míg a téli hónapokban Indiába vándorolnak. A táplálékukat jelentő magvak a tundra téli hótakarója alatt elérhetetlenek számukra.

A csoport elnöke szerint több oka is lehet annak, hogy a törpesármányok eltérnek az eredeti útvonaluktól és Európa nyugatabbra eső részeibe is felbukkannak – egy belső GPS hibája, vagy erősebb időjárási jelenségek is lehetnek megjelenésük mögött. A legújabb, és egyre gyakoribb észlelések arra utalnak, hogy élőhelyeiken történő változások is befolyásolhatják vándorlási szokásaikat.

A törpesármány soponyai megjelenése különleges volt abban is, hogy a törpesármányok napokig ott maradtak, ami arra is utalhat, hogy új otthont keresnek. Talán Soponya lesz az az "aranyág", ahogyan Weöres Sándor is írta, ahol ez a tajgai madárka egyszer majd végleg megpihen?