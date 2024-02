Az elmúlt héten ugyan több óvodai és iskolai csoport járt a kiállításon, de aki lemaradt, az még pótolhatja a mulasztást és megnézheti a testünk működését bemutató, játékosan érdekes információkkal teli utazó tárlatot, ahol az anatómiai ismereteken kívül rengeteg érdekesség, és fontos tudnivaló is helyet kap. A gyerekek megismerkedhetnek többek között a helyes táplálkozással az egészséges életmóddal, a higiéniai szabályokkal és még elsősegély nyújtási ismeretek is helyet kapnak az izgalmas különleges anyagban. Egy-egy testi funkciót interaktív játékos eszköz segítségével is megismerhetnek.

A program belépőjegyes!