Nagy érdeklődés

Izgalommal teli várakozás előzte meg az eseményt, hiszen maga az előadó sem tudta, hogy vajon hányan jönnek el. Persze ő, a rá jellemző precizítással és szorgalommal tette a dolgát: már egy órával a kezdés előtt ott volt, pakolgatta ki a gyógynövényeket, készítette elő teafőzeteket, a projektort, hogy minden készen álljon a vendégek fogadására.

Aztán megérkezett az első érdeklődő, aztán még egy és még egy. És hirtelen azon kaptuk magunkat, hogy megtelt a Fekete Sas Patikamúzeum, mintegy harmincnégyen voltak kíváncsiak „A szebbik nem gyógyító praktikái" című interaktív előadásra. Ekkor láthatóan gyógynövényszakértőnk megnyugodott, s helyre állt a hit, a nyugalom benne, s egy apró mosollyal a szája szélén nyugtázta, hogy mennyi embernek – főként hölgynek és asszonynak – adhatja át a számára olyan fontos praktikákat, amelyek könnyebbé tehetik a mindennapokat.

Az előadás során különféle gyógyteák is kóstolhatóak voltak.

Fotó: Fehér Gábor

Gyógynövények a női bajok ellen

Egyszerű, szelíd módszerekről hallhatunk az előadás során, továbbá arról, hogyan kezeljük, illetve hogyan előzzük meg a tipikus női problémákat, mit érdemes készenlétben tartani minden eshetőségre. Szó volt többek között a menstruációs ciklus alatti kellemetlenségekről, azok enyhítéséről, hiszen számos gyógynövény használható ezeknek a kezelésére. Felmerült többek között a havi vérzés, melynek főleg az első két napja jár nemegyszer erős fájdalmakkal, görcsökkel, de – mint Lencsés Rita elmondta – a panaszok csillapíthatóak: példaként a pásztortáskát, a cickafarkat hozta fel, amelyek oldják a görcsöket, gyulladáscsökkentő hatásúak, vérzéscsillapítóak, emellett harmonizálják az ösztrogénszintet is. De ugyanígy előkerült a nagyon sok nőt érintő felfázás problémája, annak kezelése, sőt az érdeklődők meg is kóstolhatták az ebből készült gyógyteát. Kiemelte, hogy itt nagyon fontos a baktériumölő, gyulladáscsökkentő hatás. Csarabfű, medveszőlőlevél, aranyvessző és nyírfalevél is szóba került, míg véres vizelet esetén a pásztortáskát és apróbojtorjánt ajánlotta.

Házipatika otthonra

Arra is megadta a választ előadása során, hogy milyen gyógynövényeket érdemes otthon tartani. Lehet az egy egyszerű égési sérülés, egy vágott seb, vagy akár fejfájás, megfázás is. Ezekre is mind-mind mondott konkrét gyógynövényeket. Fefjásra a macskamentát, gyomorproblémákra a fehér akácvirágot, hasmenés ellen a tölgyfakérget, sebre pedig az aloe vera gyógynövényt említette, de még hosszasan sorolhatnánk. Mindenki figyelmesen követte az előadást, amiről biztosak vagyunk benne, hogy számos érdekességgel és praktikus tanácsokkal térhettek haza a hölgyek.